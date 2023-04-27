ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
Татьяна Дятел сказала Даниилу Сикану самое главное «да» в его жизни
22-летний украинский футболист донецкого футбольного клуба «Шахтер» Даниил Сикан объявил о помолвке со своей девушкой.
Форвард «горняков» опубликовал соответствующие фото в своем Instagram. Избранницу Даниила зовут Татьяна Дятел.
«Люблю тебя ❤️ 18.04.23💍», – подписал публикацию Сикан.
В текущем сезоне Сикан провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Футболист является лучшим бомбардиром «горняков» в чемпионате Украины.
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский клуб уступил в полуфинале команде «Тюрк Телеком»
Форвард «Манчестер Сити» забил 33-й мяч в чемпионате