22-летний украинский футболист донецкого футбольного клуба «Шахтер» Даниил Сикан объявил о помолвке со своей девушкой.

Форвард «горняков» опубликовал соответствующие фото в своем Instagram. Избранницу Даниила зовут Татьяна Дятел.

«Люблю тебя ❤️ 18.04.23💍», – подписал публикацию Сикан.

В текущем сезоне Сикан провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Футболист является лучшим бомбардиром «горняков» в чемпионате Украины.

ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой