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  4. ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 11:05 |
3198
6

ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой

Татьяна Дятел сказала Даниилу Сикану самое главное «да» в его жизни

27 апреля 2023, 11:05 |
3198
6
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
Instagram. Даниил Сикан и Татьяна Дятел

22-летний украинский футболист донецкого футбольного клуба «Шахтер» Даниил Сикан объявил о помолвке со своей девушкой.

Форвард «горняков» опубликовал соответствующие фото в своем Instagram. Избранницу Даниила зовут Татьяна Дятел.

«Люблю тебя ❤️ 18.04.23💍», – подписал публикацию Сикан.

В текущем сезоне Сикан провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Футболист является лучшим бомбардиром «горняков» в чемпионате Украины.

ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой

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Даниил Сикан помолвка фото Шахтер Донецк lifestyle
Источник Instagram
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Serhii P.
Вони обоє дятли )
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+4
mayakovskiy1
Сикану надо брать фамилию жены 
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+3
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Vitaliy Korets
Ахахах, в 2020 і 2021 роках фото з моря, то вони завжди удвох. А в 2022му Сікана немає. Щоб не було хейтику, що під час війни Данічка на морях відпочиває)))
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+2
Trollface
Дружина повинна брати подвійне прізвище. Це модно зараз. 
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+1
Александр Пересадько
Це точно його дівчина,а не мама???!!!
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+1
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