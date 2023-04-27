Англия27 апреля 2023, 10:08 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля
Важные события во всех видах спорта
27 апреля 2023, 10:08 |
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В четверг, 27 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Эвертон – Ньюкасл
22:15 Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
23:00 Атлетик – Севилья
ТЕННИС
13:30 Марта Костюк – Мария Осорио
16:30 Маяр Шериф – Ангелина Калинина
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