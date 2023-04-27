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Англия
27 апреля 2023, 10:08 |
56
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля

Важные события во всех видах спорта

27 апреля 2023, 10:08 |
56
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В четверг, 27 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Эвертон – Ньюкасл

Favbet 5.10 – 3.92 – 1.77

22:15 Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Favbet 2.88 – 3.82 – 2.46

23:00 Атлетик – Севилья

Favbet 1.81 – 3.82 – 4.96

ТЕННИС

13:30 Марта Костюк – Мария Осорио

Favbet 1.56 – 2.45

16:30 Маяр Шериф – Ангелина Калинина

Favbet 2.37 – 1.59

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Источник Sport.ua
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