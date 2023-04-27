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  4. САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 10:11 | Обновлено 27 апреля 2023, 10:18
264
0

САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»

Специалист в недоумении от конфликта легенд «Динамо»

27 апреля 2023, 10:11 | Обновлено 27 апреля 2023, 10:18
264
0
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказался о давнем конфликте между Александром Шовковским и Алексеем Михайличенко, когда последний возглавлял киевлян в 2002–2004 годах.

«Я не верю, что Шовковский мог нарушить режим, у меня такого ни разу не было! Почему его не любил Михайличенко? Бывает такое, что и тренеры ловят звездочку и футболистам тяжело с ними работать. Бывает, что тренеры запирают игроков на базе, не позволяя ни с кем разговаривать.

Возможно, Михайличенко не нравилось, что у Шовковского высокий авторитет в команде. Мы можем только думать, а что между ними произошло, я не знаю», - сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Алексей Михайличенко Александр Шовковский Динамо Киев
Источник Украинский футбол
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