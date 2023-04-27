Ангелина Калинина – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Мадриде
27 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№34 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.
Во втором раунде основы украинка сразится против Майар Шериф из Египта (№59 WTA). Поединок состоится четвертым запуском после встречи Самсонова – Заневская. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Каролин Гарсии (№5 WTA) или Юлии Путинцевой (№51 WTA).
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