Ангелина Калинина – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№34 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Во втором раунде основы украинка сразится против Майар Шериф из Египта (№59 WTA). Поединок состоится четвертым запуском после встречи Самсонова – Заневская. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Каролин Гарсии (№5 WTA) или Юлии Путинцевой (№51 WTA).

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