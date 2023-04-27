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  4. Ангелина Калинина – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 апреля 2023, 09:52 |
499
0

Ангелина Калинина – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Мадриде

27 апреля 2023, 09:52 |
499
0
Ангелина Калинина – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

27 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№34 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Во втором раунде основы украинка сразится против Майар Шериф из Египта (№59 WTA). Поединок состоится четвертым запуском после встречи Самсонова – Заневская. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Каролин Гарсии (№5 WTA) или Юлии Путинцевой (№51 WTA).

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Ангелина Калинина Майяр Шериф WTA Мадрид смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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