Марта Костюк – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Во втором раунде основы украинка сразится против Камилы Осорио из Колумбии (№115 WTA). Поединок состоится вторым запуском после встречи Хаддад Майя – Андреева. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Арины Соболенко (№2 WTA) или Сораны Кырсти (№44 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА