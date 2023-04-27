Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 апреля 2023, 09:25 | Обновлено 27 апреля 2023, 09:50
146
0

Марта Костюк – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Мадриде

27 апреля 2023, 09:25 | Обновлено 27 апреля 2023, 09:50
146
0
Марта Костюк – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

27 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Во втором раунде основы украинка сразится против Камилы Осорио из Колумбии (№115 WTA). Поединок состоится вторым запуском после встречи Хаддад Майя – Андреева. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Арины Соболенко (№2 WTA) или Сораны Кырсти (№44 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ангелина Калинина – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Взяла сет, но не развила. Ястремская попрощалась с Мадридом
Даяна Ястремская – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк WTA Мадрид смотреть онлайн Камила Осорио
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона на выезде проиграла Райо Вальекано
Футбол | 27 апреля 2023, 00:56 1
Барселона на выезде проиграла Райо Вальекано
Барселона на выезде проиграла Райо Вальекано

Каталонцы потерпели третье поражение в чемпионате Испании

Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
Футбол | 26 апреля 2023, 16:47 6
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»

Специалист – о ничьей «Динамо» с «Шахтером»

Лунин и Реал: пять лет впустую
Футбол | 26.04.2023, 14:31
Лунин и Реал: пять лет впустую
Лунин и Реал: пять лет впустую
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
Футбол | 26.04.2023, 23:59
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
ФТУ просит отстранить известных российских теннисистов, связанных с ЦСКА
Теннис | 26.04.2023, 15:49
ФТУ просит отстранить известных российских теннисистов, связанных с ЦСКА
ФТУ просит отстранить известных российских теннисистов, связанных с ЦСКА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
26.04.2023, 21:47 6
Хоккей
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
25.04.2023, 11:45 3
Бокс
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
26.04.2023, 09:10 26
Футбол
Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
25.04.2023, 18:11 2
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал
26.04.2023, 06:43 2
Футбол
Легко и непринужденно. Ястремская вышла в основу турнира WTA в Мадриде
Легко и непринужденно. Ястремская вышла в основу турнира WTA в Мадриде
25.04.2023, 16:43 4
Теннис
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
25.04.2023, 13:20 31
Футбол
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
25.04.2023, 22:23 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности