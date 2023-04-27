Марта Костюк – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Мадриде
27 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.
Во втором раунде основы украинка сразится против Камилы Осорио из Колумбии (№115 WTA). Поединок состоится вторым запуском после встречи Хаддад Майя – Андреева. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Арины Соболенко (№2 WTA) или Сораны Кырсти (№44 WTA).
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