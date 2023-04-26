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  4. Массовая распродажа. Ман Юнайтед составил шорт-лист желаемых продаж игроков
Англия
26 апреля 2023, 22:37 | Обновлено 26 апреля 2023, 22:46
2112
6

Массовая распродажа. Ман Юнайтед составил шорт-лист желаемых продаж игроков

«Красные дьяволы» хотят основательно перетрусить состав

26 апреля 2023, 22:37 | Обновлено 26 апреля 2023, 22:46
2112
6
Массовая распродажа. Ман Юнайтед составил шорт-лист желаемых продаж игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает в летнее трансферное окно совершить масштабную чистку состава.

На сегодня манкунианцы имеют в английской Премьер-лиге одну из самых больших заявок. В ней значится 32 футболиста. Больше только у «Ноттингема» (35 игроков).

У «МЮ» имеется список для продажи, куда входят следующие игроки: Джейдон Санчо, Антони Марсьяль, Гарри Магуайр, Виктор Линделеф, Скотт Мактоминей, Фред, Донни ван де Бек, Антони Эланга, Дин Хендерсон и Брэндон Уильямс.

Также в клубе уверены, что нет будущего в составе «красных дьяволов» для Алекса Теллеса, Ганнибала Мейбри, Эрика Байи (все – в аренде), а также Фила Джонса и Акселя Туанзебе (контракты истекают).

В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место с 59-ю очками.

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Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо Виктор Линделеф Антони Марсьяль Гарри Магуайр Донни ван де Бек Дин Хендерсон Фред Антони Эланга
Источник The Guardian
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Комментарии 6
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bzzzzzz
Наконецто хоть до кого то дошло, с каким баластом на самом деле играл МЮ все эти годы. Неужели новая эра.
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0
Михайло Брижак
Так за Ентони сотку отвалили.Он же ещё и года не играет за МЮ.
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0
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StringerBell
Магуайра ??? в своем уме ?
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0
Євген Доніч
Санчо мабуть ще можна реанімувати, Ван де Бек схоже потрапив не в ту команду, всі інші на пониження точно
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0
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