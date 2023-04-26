Массовая распродажа. Ман Юнайтед составил шорт-лист желаемых продаж игроков
«Красные дьяволы» хотят основательно перетрусить состав
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает в летнее трансферное окно совершить масштабную чистку состава.
На сегодня манкунианцы имеют в английской Премьер-лиге одну из самых больших заявок. В ней значится 32 футболиста. Больше только у «Ноттингема» (35 игроков).
У «МЮ» имеется список для продажи, куда входят следующие игроки: Джейдон Санчо, Антони Марсьяль, Гарри Магуайр, Виктор Линделеф, Скотт Мактоминей, Фред, Донни ван де Бек, Антони Эланга, Дин Хендерсон и Брэндон Уильямс.
Также в клубе уверены, что нет будущего в составе «красных дьяволов» для Алекса Теллеса, Ганнибала Мейбри, Эрика Байи (все – в аренде), а также Фила Джонса и Акселя Туанзебе (контракты истекают).
В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место с 59-ю очками.
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