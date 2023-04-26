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Испания
26 апреля 2023, 22:16 | Обновлено 26 апреля 2023, 22:27
3340
1

Барселона выбрала жертву ради подписания Месси

Каталонцы сделали выбор

26 апреля 2023, 22:16 | Обновлено 26 апреля 2023, 22:27
3340
1
Барселона выбрала жертву ради подписания Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья Диас

Испанская «Барселона» готова продать вингера Рафинью. Причина – желание подписать аргентинского нападающего Лионеля Месси.

На Рафинью якобы есть покупатели из английской Премьер-лиги. Это «Арсенал», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Трансфер 26-летнего бразильца оценивает в 50 млн фунтов.

Деньги, полученные от продажи Рафиньи, «сине-гранатовые» будут использованы для того, чтобы зарегистрировать форварда Лионеля Месси, если удастся договориться о его подписании в статусе свободного агента.

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Барселона Рафинья Диас Лионель Месси
Источник AS
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Serhii P.
та Мессі вже пішохід, толку з нього мало
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