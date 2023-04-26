Испания26 апреля 2023, 22:16 | Обновлено 26 апреля 2023, 22:27
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Барселона выбрала жертву ради подписания Месси
Каталонцы сделали выбор
26 апреля 2023, 22:16 | Обновлено 26 апреля 2023, 22:27
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Испанская «Барселона» готова продать вингера Рафинью. Причина – желание подписать аргентинского нападающего Лионеля Месси.
На Рафинью якобы есть покупатели из английской Премьер-лиги. Это «Арсенал», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Трансфер 26-летнего бразильца оценивает в 50 млн фунтов.
Деньги, полученные от продажи Рафиньи, «сине-гранатовые» будут использованы для того, чтобы зарегистрировать форварда Лионеля Месси, если удастся договориться о его подписании в статусе свободного агента.
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