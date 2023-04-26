Пирс МОРГАН: «Ман Сити – лучшая команда, но почему Арсенал опережает их?»

Известный британский журналист Пирс Морган высказался о статусе «Манчестер Сити», поставив под сомнение его доминирующую роль не только в мировой, а и в английском футболе.

«Если «Манчестер Сити» – лучшая команда мира, то почему «Арсенал» опережает их на пять очков, возглавляя чемпионат Англии?» – написал Морган в твиттер.

«Арсенал» в таблице чемпионата Англии занимает первое место с 75 очками. У «Ман Сити» вторая позиции и на пять очков меньше при двух играх в запасе.

В среду, 26 апреля, «Манчестер Сити» и «Арсенал» проведут очную встречу в рамках 33-го тура АПЛ. Начало матча – в 22:00 по Киеву.