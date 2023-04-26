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  4. Пирс МОРГАН: «Ман Сити – лучшая команда, но почему Арсенал опережает их?»
Англия
26 апреля 2023, 21:42 | Обновлено 26 апреля 2023, 21:49
405
3

Пирс МОРГАН: «Ман Сити – лучшая команда, но почему Арсенал опережает их?»

Журналист – о силе коллектива Пепа Гвардиолы

26 апреля 2023, 21:42 | Обновлено 26 апреля 2023, 21:49
405
3
Пирс МОРГАН: «Ман Сити – лучшая команда, но почему Арсенал опережает их?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган

Известный британский журналист Пирс Морган высказался о статусе «Манчестер Сити», поставив под сомнение его доминирующую роль не только в мировой, а и в английском футболе.

«Если «Манчестер Сити» – лучшая команда мира, то почему «Арсенал» опережает их на пять очков, возглавляя чемпионат Англии?» – написал Морган в твиттер.

«Арсенал» в таблице чемпионата Англии занимает первое место с 75 очками. У «Ман Сити» вторая позиции и на пять очков меньше при двух играх в запасе.

В среду, 26 апреля, «Манчестер Сити» и «Арсенал» проведут очную встречу в рамках 33-го тура АПЛ. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Пирс Морган чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Tasha19
Може тому, що Арсенал зіграв на дві гри більше)))
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Saar
Чому Арсенал випереджає МС? Тому що до матчу з МС у Арсенала було на дві гри більше. Арифметика. Сьогодні виграє МС. Ще гра в запасі. А там Арсенала спідкнеться ще.
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0
Roman serhi
После сегодняшнего матча увидишь)
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