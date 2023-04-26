Англия26 апреля 2023, 18:42 | Обновлено 26 апреля 2023, 19:18
385
5
Вильям ГАЛЛАС: «Защита – не сильная сторона Зинченко»
Экс-игрок «Арсенала» – об игре украинского хавбека
26 апреля 2023, 18:42 | Обновлено 26 апреля 2023, 19:18
385
5
Бывший защит ник «Арсенала» Вильям Галлас поделился своим мнением по поводу игры украинца Александра Зинченко в последнее время:
«Зинченко проспал третий гол «Саутгемптона», и это уже не первый раз, когда его критикуют. Защита – не его сильная сторона, игра один в один часто становится проблемой.
Он один из самых опытных игроков «Арсенала», и именно в таких играх нужен этот опыт, хочется видеть, как он руководит игрой. Но мы этого не увидели. В последних матчах он играл не очень хорошо».
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Как-то проще всегда критиковать защиту и воротника, чем атакующего ПЗ или нападающего. У первых цена ошибки намного весомее! А то что форвард в матче, допустим, не забил 3-4 голевых момента, то это так, чё уж тут, бывает.