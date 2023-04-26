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  4. Вильям ГАЛЛАС: «Защита – не сильная сторона Зинченко»
Англия
26 апреля 2023, 18:42 | Обновлено 26 апреля 2023, 19:18
385
5

Вильям ГАЛЛАС: «Защита – не сильная сторона Зинченко»

Экс-игрок «Арсенала» – об игре украинского хавбека

26 апреля 2023, 18:42 | Обновлено 26 апреля 2023, 19:18
385
5
Вильям ГАЛЛАС: «Защита – не сильная сторона Зинченко»
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Бывший защит ник «Арсенала» Вильям Галлас поделился своим мнением по поводу игры украинца Александра Зинченко в последнее время:

«Зинченко проспал третий гол «Саутгемптона», и это уже не первый раз, когда его критикуют. Защита – не его сильная сторона, игра один в один часто становится проблемой.

Он один из самых опытных игроков «Арсенала», и именно в таких играх нужен этот опыт, хочется видеть, как он руководит игрой. Но мы этого не увидели. В последних матчах он играл не очень хорошо».

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Вильям Галлас Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник Daily Mail
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Комментарии 5
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vh
Саня в структурі гри Артети молодець, проблеми в захисті компенсує іншими речами. Але часто в плані лідерства бере на себе більше, ніж може понести і виглядає це погано.
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+3
andre_lui
Зачем события интерпретировать под свою придуманную теорию. С одной стороны отдал, но с другой стороны 5 лет не отдавал
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0
Remark
Если бы не было ошибок у игроков, то мы бы постоянно видели счёт 0-0.
Как-то проще всегда критиковать защиту и воротника, чем атакующего ПЗ или нападающего. У первых цена ошибки намного весомее! А то что форвард в матче, допустим, не забил 3-4 голевых момента, то это так, чё уж тут, бывает.
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0
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fitnes_sports066
Хоть 1 трезвый
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0
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