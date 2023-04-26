Вильям ГАЛЛАС: «Защита – не сильная сторона Зинченко»

Бывший защит ник «Арсенала» Вильям Галлас поделился своим мнением по поводу игры украинца Александра Зинченко в последнее время:

«Зинченко проспал третий гол «Саутгемптона», и это уже не первый раз, когда его критикуют. Защита – не его сильная сторона, игра один в один часто становится проблемой.

Он один из самых опытных игроков «Арсенала», и именно в таких играх нужен этот опыт, хочется видеть, как он руководит игрой. Но мы этого не увидели. В последних матчах он играл не очень хорошо».