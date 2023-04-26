Самир НАСРИ: «Гвардиола высокомерен в хорошем смысле»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри поделился своим мнением по поводу нынешнего тренера команды Пепа Гвардиолы:

«Гвардиола высокомерен, но в хорошем смысле этого слова. Гвардиола знает, что он лучший тренер. И он ясно дает вам это понять.

Пеп знает, что принесет клубу. И понимал, что когда он пришел в «Сити», у него был карт-бланш. Поэтому он может легко навязывать свои правила. К тому же Гвардиола откровенный и честный человек».