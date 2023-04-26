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  4. Самир НАСРИ: «Гвардиола высокомерен в хорошем смысле»
Англия
26 апреля 2023, 18:07 |
329
1

Самир НАСРИ: «Гвардиола высокомерен в хорошем смысле»

Французский хавбек – о тренере «Манчестер Сити»

26 апреля 2023, 18:07 |
329
1
Самир НАСРИ: «Гвардиола высокомерен в хорошем смысле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри поделился своим мнением по поводу нынешнего тренера команды Пепа Гвардиолы:

«Гвардиола высокомерен, но в хорошем смысле этого слова. Гвардиола знает, что он лучший тренер. И он ясно дает вам это понять.

Пеп знает, что принесет клубу. И понимал, что когда он пришел в «Сити», у него был карт-бланш. Поэтому он может легко навязывать свои правила. К тому же Гвардиола откровенный и честный человек».

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Самир Насри Манчестер Сити
Источник Marca
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Remark
Насри запомнился только одним - это заголовком на каком-то спортивном сайте "Насри в Арсенале".
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