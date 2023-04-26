Англия26 апреля 2023, 18:07 |
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Самир НАСРИ: «Гвардиола высокомерен в хорошем смысле»
Французский хавбек – о тренере «Манчестер Сити»
26 апреля 2023, 18:07 |
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри поделился своим мнением по поводу нынешнего тренера команды Пепа Гвардиолы:
«Гвардиола высокомерен, но в хорошем смысле этого слова. Гвардиола знает, что он лучший тренер. И он ясно дает вам это понять.
Пеп знает, что принесет клубу. И понимал, что когда он пришел в «Сити», у него был карт-бланш. Поэтому он может легко навязывать свои правила. К тому же Гвардиола откровенный и честный человек».
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