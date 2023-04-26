Фабио КАННАВАРО: «Чемпионство Наполи пойдет на пользу итальянскому футболу»
Легендарный защитник – о предстоящем чемпионстве команды Спаллетти
Легендарный экс-защитник «Наполи» Фабио Каннаваро заявил, что чемпионство неаполитанцев будет важным для всего итальянского футбола:
«Этот титул Серии А отличается от предыдущих. «Наполи» выиграет его и это пойдет на пользу итальянскому футболу. Доминирование команды Спаллетти заставило другие клубы ставить перед собой другие цели, поэтому мы оказались с пятью командами в полуфиналах еврокубков.
Почему это чемпионство «Наполи» будет уникальным? Потому что два предыдущих титула этой команды имели создателя: Марадону. У этого Скудетто с другой стороны много отцов, и заслуга в основном принадлежит Лучано Спаллетти».
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