Фабио КАННАВАРО: «Чемпионство Наполи пойдет на пользу итальянскому футболу»

Легендарный экс-защитник «Наполи» Фабио Каннаваро заявил, что чемпионство неаполитанцев будет важным для всего итальянского футбола:

«Этот титул Серии А отличается от предыдущих. «Наполи» выиграет его и это пойдет на пользу итальянскому футболу. Доминирование команды Спаллетти заставило другие клубы ставить перед собой другие цели, поэтому мы оказались с пятью командами в полуфиналах еврокубков.

Почему это чемпионство «Наполи» будет уникальным? Потому что два предыдущих титула этой команды имели создателя: Марадону. У этого Скудетто с другой стороны много отцов, и заслуга в основном принадлежит Лучано Спаллетти».