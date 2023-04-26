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  4. Фабио КАННАВАРО: «Чемпионство Наполи пойдет на пользу итальянскому футболу»
Италия
26 апреля 2023, 17:45 |
318
0

Фабио КАННАВАРО: «Чемпионство Наполи пойдет на пользу итальянскому футболу»

Легендарный защитник – о предстоящем чемпионстве команды Спаллетти

26 апреля 2023, 17:45 |
318
0
Фабио КАННАВАРО: «Чемпионство Наполи пойдет на пользу итальянскому футболу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Легендарный экс-защитник «Наполи» Фабио Каннаваро заявил, что чемпионство неаполитанцев будет важным для всего итальянского футбола:

«Этот титул Серии А отличается от предыдущих. «Наполи» выиграет его и это пойдет на пользу итальянскому футболу. Доминирование команды Спаллетти заставило другие клубы ставить перед собой другие цели, поэтому мы оказались с пятью командами в полуфиналах еврокубков.

Почему это чемпионство «Наполи» будет уникальным? Потому что два предыдущих титула этой команды имели создателя: Марадону. У этого Скудетто с другой стороны много отцов, и заслуга в основном принадлежит Лучано Спаллетти».

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Фабио Каннаваро Наполи Серия A
Источник La Gazzetta dello Sport
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