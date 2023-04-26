Супряге понадобится еще одна операция

Форварду «Динамо» Киев Владиславу Супряге, скорее всего, понадобится еще одна операция. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.

Супряга, который ранее перенес операцию на спине, так и не смог полностью восстановиться, из-за чего 23-летнему форварду понадобится еще одно хирургическое вмешательство.

В случае повторной операции Супряга в нынешнем сезоне уже точно не сыграет. Форвард так и не провел ни одного официального матча в нынешней кампании.