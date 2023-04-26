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  4. Супряге понадобится еще одна операция
Украина. Премьер лига
26 апреля 2023, 17:12 | Обновлено 26 апреля 2023, 17:14
609
4

Супряге понадобится еще одна операция

В нынешнем сезоне форвард «Динамо» уже не сыграет

26 апреля 2023, 17:12 | Обновлено 26 апреля 2023, 17:14
609
4
Супряге понадобится еще одна операция
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Форварду «Динамо» Киев Владиславу Супряге, скорее всего, понадобится еще одна операция. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.

Супряга, который ранее перенес операцию на спине, так и не смог полностью восстановиться, из-за чего 23-летнему форварду понадобится еще одно хирургическое вмешательство.

В случае повторной операции Супряга в нынешнем сезоне уже точно не сыграет. Форвард так и не провел ни одного официального матча в нынешней кампании.

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Комментарии 4
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Юрий Щербань
Это капец,пора парня отдайте его в Днепр не мучайте динамо это балласт
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Перець
Любить Динамо баласт набрати, а потім підлікують і вільним агентом
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