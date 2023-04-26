Украина. Премьер лига26 апреля 2023, 17:12 | Обновлено 26 апреля 2023, 17:14
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Супряге понадобится еще одна операция
В нынешнем сезоне форвард «Динамо» уже не сыграет
26 апреля 2023, 17:12 | Обновлено 26 апреля 2023, 17:14
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Форварду «Динамо» Киев Владиславу Супряге, скорее всего, понадобится еще одна операция. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.
Супряга, который ранее перенес операцию на спине, так и не смог полностью восстановиться, из-за чего 23-летнему форварду понадобится еще одно хирургическое вмешательство.
В случае повторной операции Супряга в нынешнем сезоне уже точно не сыграет. Форвард так и не провел ни одного официального матча в нынешней кампании.
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Комментарии 4
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Это капец,пора парня отдайте его в Днепр не мучайте динамо это балласт
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Любить Динамо баласт набрати, а потім підлікують і вільним агентом
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