ФТУ просит отстранить известных российских теннисистов, связанных с ЦСКА

Федерация тенниса Украины обратилась к ITF, ATP, WTA, а также к руководству Открытого чемпионата Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдона и Открытого чемпионата США с просьбой исключить выступления и присутствие на соревнованиях игроков и тренеров из стран-агрессоров, которые имеют контракты с центральным спортивным клубом армии рф.

Также Федерация тенниса Украины предоставила список таких спортсменов и тренеров:

Вероника Кудерметова, Виталия Дьяченко, Полина Кудерметова, Иван Гахов, Евгений Донской, Аслан Карацев, Аликбек Качмазов, Вера Звонарева, Алексей Жук (тренер), Михаил Чесалов (тренер), Анна Пикалова (тренер), Мария Солдатова (тренер).

Отметим, что в заявлении МОК от 28 марта в статье 4 говорится о том, что все российские и белорусские спортсмены, которые имеют контракты с вооруженными силами своих стран, или с национальными правоохранительными службами, не могут участвовать в международных спортивных мероприятиях.