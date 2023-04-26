ФТУ просит отстранить известных российских теннисистов, связанных с ЦСКА
В списке Вероника Кудерметова, Аслан Карацев и другие
Федерация тенниса Украины обратилась к ITF, ATP, WTA, а также к руководству Открытого чемпионата Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдона и Открытого чемпионата США с просьбой исключить выступления и присутствие на соревнованиях игроков и тренеров из стран-агрессоров, которые имеют контракты с центральным спортивным клубом армии рф.
Также Федерация тенниса Украины предоставила список таких спортсменов и тренеров:
Вероника Кудерметова, Виталия Дьяченко, Полина Кудерметова, Иван Гахов, Евгений Донской, Аслан Карацев, Аликбек Качмазов, Вера Звонарева, Алексей Жук (тренер), Михаил Чесалов (тренер), Анна Пикалова (тренер), Мария Солдатова (тренер).
Отметим, что в заявлении МОК от 28 марта в статье 4 говорится о том, что все российские и белорусские спортсмены, которые имеют контракты с вооруженными силами своих стран, или с национальными правоохранительными службами, не могут участвовать в международных спортивных мероприятиях.
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