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WTA
26 апреля 2023, 15:49 | Обновлено 26 апреля 2023, 16:34
659
1

ФТУ просит отстранить известных российских теннисистов, связанных с ЦСКА

В списке Вероника Кудерметова, Аслан Карацев и другие

26 апреля 2023, 15:49 | Обновлено 26 апреля 2023, 16:34
659
1
ФТУ просит отстранить известных российских теннисистов, связанных с ЦСКА
Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Кудерметова

Федерация тенниса Украины обратилась к ITF, ATP, WTA, а также к руководству Открытого чемпионата Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдона и Открытого чемпионата США с просьбой исключить выступления и присутствие на соревнованиях игроков и тренеров из стран-агрессоров, которые имеют контракты с центральным спортивным клубом армии рф.

Также Федерация тенниса Украины предоставила список таких спортсменов и тренеров:

Вероника Кудерметова, Виталия Дьяченко, Полина Кудерметова, Иван Гахов, Евгений Донской, Аслан Карацев, Аликбек Качмазов, Вера Звонарева, Алексей Жук (тренер), Михаил Чесалов (тренер), Анна Пикалова (тренер), Мария Солдатова (тренер).

Отметим, что в заявлении МОК от 28 марта в статье 4 говорится о том, что все российские и белорусские спортсмены, которые имеют контракты с вооруженными силами своих стран, или с национальными правоохранительными службами, не могут участвовать в международных спортивных мероприятиях.

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Федерация тенниса Украины ATP WTA дисквалификация россии российско-украинская война
Источник Федерация тенниса Украины
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introvert
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