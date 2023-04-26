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  4. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «У меня нет сомнений, что Арсенал выигрывает АПЛ»
Англия
26 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:58
402
2

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «У меня нет сомнений, что Арсенал выигрывает АПЛ»

Известный тренер – о чемпионской гонке

26 апреля 2023, 15:51 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:58
402
2
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «У меня нет сомнений, что Арсенал выигрывает АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Я не исключаю, что молодежь перегорела. Ты иногда спешишь и принимаешь неправильные решения. Артета сам еще ничего не выиграл, потому он может принимать неправильные решения.

У меня нет сомнений, что Арсенал выигрывает АПЛ, потому что у Ман Сити достаточно перегружен график на трех фронтах», - сказал Грозный.

Отметим, что «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на 5 очков, но имеет два матча в запасе.

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Вячеслав Грозный Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник FanDay
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Комментарии 2
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nicksaf
А я навіть не сумніваюсь, що чемпіоном буде МС. Ну й експерти, чим вони думають. Та Арсенал уже відстає, а сьогодні ще й програє. МС дуже потужна команда, їй під силу виграти ЛЧ у Реала, а тут Арсенал та ще й із Зінченком, який привозить.
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introvert
Ну якщо вже Грозний впевнений що виграє, то значить точно програє.
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