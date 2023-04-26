Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «У меня нет сомнений, что Арсенал выигрывает АПЛ»
Известный тренер – о чемпионской гонке
Известный тренер и футбольный эксперт Вячеслав Грозный высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.
«Я не исключаю, что молодежь перегорела. Ты иногда спешишь и принимаешь неправильные решения. Артета сам еще ничего не выиграл, потому он может принимать неправильные решения.
У меня нет сомнений, что Арсенал выигрывает АПЛ, потому что у Ман Сити достаточно перегружен график на трех фронтах», - сказал Грозный.
Отметим, что «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на 5 очков, но имеет два матча в запасе.
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