ITF26 апреля 2023, 15:30 |
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Соболева одержала волевую победу в первом круге турнира ITF в Осиеке
Анастасия обыграла соперницу из Хорватии
26 апреля 2023, 15:30 |
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№546 WTA) добыла еще одну победу на грунтовом 25-тысячнике ITF в Осиеке (Хорватия).
В первом раунде основы украинка, которая стартовала в квалификации, одолела Лючию Чирич Багарич из Хорватии (№440 WTA)
Осиек. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина, Q) – Лючия Чирич Багарич (Хорватия) – 3:6, 6:2, 6:2
Во втором раунде Соболева сыграет с победительницей встречи Чжуо Суань Бай (Китай) – Ивана Себестова (Чехия).
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