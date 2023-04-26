Соболева одержала волевую победу в первом круге турнира ITF в Осиеке

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№546 WTA) добыла еще одну победу на грунтовом 25-тысячнике ITF в Осиеке (Хорватия).

В первом раунде основы украинка, которая стартовала в квалификации, одолела Лючию Чирич Багарич из Хорватии (№440 WTA)

Осиек. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина, Q) – Лючия Чирич Багарич (Хорватия) – 3:6, 6:2, 6:2

Во втором раунде Соболева сыграет с победительницей встречи Чжуо Суань Бай (Китай) – Ивана Себестова (Чехия).