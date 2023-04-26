Даяна Ястремская – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Мадриде
26 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.
В первом раунде основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против такого же квалифаера Эжени Бушар из Канады (№285 WTA). Поединок состоится пятым запуском после матча Паолини – Фрех. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против 18-й сеяной итальянки Мартины Тревизан.
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