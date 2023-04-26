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WTA
26 апреля 2023, 15:12 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:13
199
0

Даяна Ястремская – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Мадриде

26 апреля 2023, 15:12 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:13
199
0
Даяна Ястремская – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

26 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В первом раунде основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против такого же квалифаера Эжени Бушар из Канады (№285 WTA). Поединок состоится пятым запуском после матча Паолини – Фрех. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против 18-й сеяной итальянки Мартины Тревизан.

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Эжени Бушар WTA Мадрид Даяна Ястремская смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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