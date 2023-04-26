Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шева и Ребров научились у меня футболу»

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко опровергнул слова Йожефа Сабо, заявив, что никак пагубно не влиял не Андрея Шевченко.

«Шева, ну скажи уже, что я на тебя никак не влиял! Не учил я его курить! Шева не такой бестолковый, как Сабо думает. Шева и Ребров научились у меня футболу, это да. Почему я должен был влиять на Шовковского?

Он не мой друг, мы просто играли вместе, он общался с Ващуком. Я нормально относился к Шовковскому и ни на кого в команде не влиял», - сказал Леоненко.