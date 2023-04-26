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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шева и Ребров научились у меня футболу»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:09
1096
9

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шева и Ребров научились у меня футболу»

Специалист – о бывших партнерах по «Динамо»

26 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:09
1096
9
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шева и Ребров научились у меня футболу»
ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко опровергнул слова Йожефа Сабо, заявив, что никак пагубно не влиял не Андрея Шевченко.

«Шева, ну скажи уже, что я на тебя никак не влиял! Не учил я его курить! Шева не такой бестолковый, как Сабо думает. Шева и Ребров научились у меня футболу, это да. Почему я должен был влиять на Шовковского?

Он не мой друг, мы просто играли вместе, он общался с Ващуком. Я нормально относился к Шовковскому и ни на кого в команде не влиял», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Андрей Шевченко Сергей Ребров Динамо Киев
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 9
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ManUtd
Вітя замість розвитку свого таланту обрав пияцтво і недотримання спортивного режиму, за що і був Лобановським випнутий як шкідливий пес.
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+4
jovtengellium
сьогодні у дурдомі день відкритих дверей? вся лента новин тільки леоненко і сабо...
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+3
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fitnes_sports066
О, Леона понесло! Коты его тоже круче. А их кличка явно Шева, Ребров. Витя, главное закусывай.
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+3
Tasha19
А Шева і Ребров вкурсі, хто їх футболу навчив?)))
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+3
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Игорь Левченко
У Витька весеннее обострение, на почве безпробудного алкоголизма🥃🍻🍺
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+1
Burevestnik
йо моє, яке воно і тріпло оце Леон...
Коли в основі ДК став грати Шева і Ребров, то воно (Леон...) із-за своїх психів та чарки майже не грало - полірувало лавку, а з 95 року грало то в ДК-1, то в ДК-2, потім по орендам в київському ЦСКА і безславно завершив грати в Закарпатті. 
Чому він міг навчити...
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0
Remark
Вчера вечер был видимо без закуски.
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0
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