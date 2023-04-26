Украина. Премьер лига26 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:09
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шева и Ребров научились у меня футболу»
Специалист – о бывших партнерах по «Динамо»
26 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:09
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Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко опровергнул слова Йожефа Сабо, заявив, что никак пагубно не влиял не Андрея Шевченко.
«Шева, ну скажи уже, что я на тебя никак не влиял! Не учил я его курить! Шева не такой бестолковый, как Сабо думает. Шева и Ребров научились у меня футболу, это да. Почему я должен был влиять на Шовковского?
Он не мой друг, мы просто играли вместе, он общался с Ващуком. Я нормально относился к Шовковскому и ни на кого в команде не влиял», - сказал Леоненко.
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Коли в основі ДК став грати Шева і Ребров, то воно (Леон...) із-за своїх психів та чарки майже не грало - полірувало лавку, а з 95 року грало то в ДК-1, то в ДК-2, потім по орендам в київському ЦСКА і безславно завершив грати в Закарпатті.
Чому він міг навчити...