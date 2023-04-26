Йожеф САБО: «Ребров постоянно обнимет, а Шевченко даже никогда не позвонит»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал об отношении к нему со стороны легендарных экс-форвардов столичного гранда Сергея Реброва и Андрея Шевченко.

«Вряд ли [Шевченко поставит памятник при жизни]. Он какой-то... Вот Ребров, когда меня видит, постоянно подойдет, обнимет, поинтересуется здоровьем. Шевченко даже никогда не позвонит. Бывало, случайно встречались в УАФ, говорили, а так – нет.

Я не обижаюсь. Может, Андрей не хочет звонить, потому что ему было стыдно за прошлое, или он думает, что мне надо помогать. Но, слава Богу, мне помогать не надо, я на жизнь заработал, и дети у меня есть, если что то помогут. Можно просто позвонить и узнать, как дела», — сказал Сабо.