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Украина. Премьер лига
26 апреля 2023, 14:35 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:25
2129
0

Йожеф САБО: «Ребров постоянно обнимет, а Шевченко даже никогда не позвонит»

Бывший наставник «Динамо» сравнил двух легенд украинского футбола

26 апреля 2023, 14:35 | Обновлено 26 апреля 2023, 15:25
2129
0
Йожеф САБО: «Ребров постоянно обнимет, а Шевченко даже никогда не позвонит»
Е.Кравс. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал об отношении к нему со стороны легендарных экс-форвардов столичного гранда Сергея Реброва и Андрея Шевченко.

«Вряд ли [Шевченко поставит памятник при жизни]. Он какой-то... Вот Ребров, когда меня видит, постоянно подойдет, обнимет, поинтересуется здоровьем. Шевченко даже никогда не позвонит. Бывало, случайно встречались в УАФ, говорили, а так – нет.

Я не обижаюсь. Может, Андрей не хочет звонить, потому что ему было стыдно за прошлое, или он думает, что мне надо помогать. Но, слава Богу, мне помогать не надо, я на жизнь заработал, и дети у меня есть, если что то помогут. Можно просто позвонить и узнать, как дела», — сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Сергей Ребров Андрей Шевченко
Источник Украинский футбол
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