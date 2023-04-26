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  4. ЛЕОНЕНКО – Шевченко: «Так кидаться звездностью – только себя позорить»
Англия
26 апреля 2023, 14:10 | Обновлено 26 апреля 2023, 14:27
527
5

ЛЕОНЕНКО – Шевченко: «Так кидаться звездностью – только себя позорить»

Футбольный эксперт не согласен со словами Шевченко про Александра Зинченко

26 апреля 2023, 14:10 | Обновлено 26 апреля 2023, 14:27
527
5
ЛЕОНЕНКО – Шевченко: «Так кидаться звездностью – только себя позорить»
Алексей Иванов. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко раскритиковал мнение Андрея Шевченко об Александре Зинченко.

«Андрей Шевченко сказал, что Зинченко - лучший левый защитник. В мире. Друзья, как вы считаете, что я думаю о Шеве?

А Кафу? А Мальдини? А Роберто Карлос? Ну это так, просто навскидку. Ну, мне кажется, Зинченко такой же, как они все? Просто один в один, даже лучше получается.

Андрей, ну не чуди. Я понимаю, что надо поддерживать, но так кидаться звездностью - только себя позорить», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Андрей Шевченко Александр Зинченко
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 5
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Умник
Никого не смущает что Кафу правый бек?
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+1
Remark
Возможно, Шева имел ввиду, что лучший на данный момент?
Да и если даже не лучший, то что Шева не имеет право на свою точку зрения?
Не всем же как Леоненко ставить рекорды в беге задом 
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0
romario1501
Шевченко сказав , що кращий на його думку в цьому сезоні ! За кого в цьому сезоні грали Мальдіні , Кафу , Роберто Карлос ?)) 
Ответить
0
rozalievka
Пусть еще скажет что Лунин лучший вратарь...)
Ответить
-2
rozalievka
Витя прав.. Зина ни о чем...Сейчас Мамкины накидают минусов..))
Ответить
-3
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