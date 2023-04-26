ЛЕОНЕНКО – Шевченко: «Так кидаться звездностью – только себя позорить»
Футбольный эксперт не согласен со словами Шевченко про Александра Зинченко
Бывший нападающий киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко раскритиковал мнение Андрея Шевченко об Александре Зинченко.
«Андрей Шевченко сказал, что Зинченко - лучший левый защитник. В мире. Друзья, как вы считаете, что я думаю о Шеве?
А Кафу? А Мальдини? А Роберто Карлос? Ну это так, просто навскидку. Ну, мне кажется, Зинченко такой же, как они все? Просто один в один, даже лучше получается.
Андрей, ну не чуди. Я понимаю, что надо поддерживать, но так кидаться звездностью - только себя позорить», - сказал Леоненко.
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