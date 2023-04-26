БУРЯК: «Истерика вокруг Мудрика мешает ему сконцентрироваться на футболе»
Специалист – о перспективах талантливого украинца в АПЛ
Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк высказался о текущем положении дел у вингера «Челси» Михаила Мудрика, который пока не может найти свою игру в Англии.
«Мудрик - очень талантливый футболист, которому нужно время. Та истерика, которая вокруг его персоны присутствует, она мешает ему сконцентрироваться на футболе. Ему нужно абстрагироваться. Знаете, когда желания много, но ничего не получается надо успокоиться, работать на тренировках и стабильно играть, а все остальное придет с опытом», - сказал Буряк.
Михаил Мудрик в текущем сезоне успел провести в составе «Челси» 12 матчей и сделать две результативных передачи.
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