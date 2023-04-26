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  4. Источник: Лунин готов остаться в Реале, у тренерского штаба есть вопросы
Испания
26 апреля 2023, 13:24 |
1631
7

Источник: Лунин готов остаться в Реале, у тренерского штаба есть вопросы

Контракт истекает в 2024 году

26 апреля 2023, 13:24 |
1631
7
Источник: Лунин готов остаться в Реале, у тренерского штаба есть вопросы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации The Athletic, украинский вратарь Андрей Лунин готов и дальше бороться за свое место в составе «Реала» и хочет продлить контракт, который истекает летом 2024 года.

В клубе знают о желании игрока, но пока не готовы ответить согласием.

Сообщается, что у тренерского штаба есть вопросы к игре Лунина ногами, а также к умению управлять действиями защитников в штрафной. Сам Лунин с этим согласен, но считает, что ему нужно больше игрового времени для исправления этих проблем.

При этом зимой отец Андрея, который является его агентом, искал возможные варианты ухода из команды. В то время сообщали об интересе со стороны «Аякса».

Что касается руководства клуба, то менеджмент готов оставить украинца минимум на новый сезон, так как сейчас не хочет тратить время и средства на поиски резервиста для Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне Лунин провел 12 матчей.

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Источник The Athletic
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Комментарии 7
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Nordenus
Лунин продолжает рыть сам себе яму... если хочет быть на банке до конца карьеры, его право...
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+5
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igor shmuylo
Лучше сидеть на банке , деньги капают . Но зато в реале . Я не пойму какой баран его вызывает в зборную если у него нету игровой практики. 
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0
umnuy2
а кто вам сказал что он должен быть основным-вы куртуа видели в игре...лучше сидеть в реале-он молодой опыта наберётся такого что в каком то аяксе и не снилось.Зина тоже годами лавку полировал.Но зато опыт в мс с Пэпом это неаценимо
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-1
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