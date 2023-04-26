Источник: Лунин готов остаться в Реале, у тренерского штаба есть вопросы

По информации The Athletic, украинский вратарь Андрей Лунин готов и дальше бороться за свое место в составе «Реала» и хочет продлить контракт, который истекает летом 2024 года.

В клубе знают о желании игрока, но пока не готовы ответить согласием.

Сообщается, что у тренерского штаба есть вопросы к игре Лунина ногами, а также к умению управлять действиями защитников в штрафной. Сам Лунин с этим согласен, но считает, что ему нужно больше игрового времени для исправления этих проблем.

При этом зимой отец Андрея, который является его агентом, искал возможные варианты ухода из команды. В то время сообщали об интересе со стороны «Аякса».

Что касается руководства клуба, то менеджмент готов оставить украинца минимум на новый сезон, так как сейчас не хочет тратить время и средства на поиски резервиста для Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне Лунин провел 12 матчей.