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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Уровень футбола низкий, Реал был плох в обороне»
Испания
26 апреля 2023, 11:11 |
436
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Уровень футбола низкий, Реал был плох в обороне»

Команда пропустила четыре гола

26 апреля 2023, 11:11 |
436
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Уровень футбола низкий, Реал был плох в обороне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник «Реала» Карло Анчелотти оценил поражение от «Жироны» 2:4 в матче чемпионата Испании, подчеркнув, что главная проблема – слабые действия в обороне.

«Тяжело проигрывать таким образом. Если говорить про оборону, то мы провели плохой матч, и это ключевой момент. Команда не играла, а ход встречи мы пытались изменить индивидуальным футболом. Команда нервничала, уровень был низким».

«Если не будет надежных действий в обороне, то побеждать сложно. Если футболисты не понимают, то буду каждый день им повторять про надежность в защите», — сказал Анчелотти.

Украинский вратарь Андрей Лунин провел на поле весь матч.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин Жирона чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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GloryUkraine
Можливо Лунін ціною своєї кар'єри в Реалі хоче прискорити звільнення Анчелотті?
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