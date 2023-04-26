Карло АНЧЕЛОТТИ: «Уровень футбола низкий, Реал был плох в обороне»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти оценил поражение от «Жироны» 2:4 в матче чемпионата Испании, подчеркнув, что главная проблема – слабые действия в обороне.

«Тяжело проигрывать таким образом. Если говорить про оборону, то мы провели плохой матч, и это ключевой момент. Команда не играла, а ход встречи мы пытались изменить индивидуальным футболом. Команда нервничала, уровень был низким».

«Если не будет надежных действий в обороне, то побеждать сложно. Если футболисты не понимают, то буду каждый день им повторять про надежность в защите», — сказал Анчелотти.

Украинский вратарь Андрей Лунин провел на поле весь матч.