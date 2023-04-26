Довбик про ошибку Валефа: «Нельзя такое допускать»

«Днепр-1» в матче чемпионата Украины обыграл «Рух» со счетом 3:2, однако по ходу игры результат был равным, в том числе из-за грубой ошибки вратаря Макса Валефа.

Форвард Артем Довбик надеется, что такое больше не повторится.

«Тяжелая игра была, выпустили матч из-под контроля, ошибки пошли и появилась нервозность. Второй гол вы видели. Я считаю, что игроки такого уровня не должны допускать такие ошибки, если мы боремся за какие-то награды. Такие ситуации нужно исключать в будущем».

«Макс Валеф все прекрасно понимает. Думаю, разберем момент, но хорошо, что выиграли матч», — сказал Довбик.