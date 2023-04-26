Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. AS: «Лунин пытался, но не смог. У Куртуа нет замены»
Испания
26 апреля 2023, 09:47 |
1369
3

AS: «Лунин пытался, но не смог. У Куртуа нет замены»

Украинский вратарь провел не лучший матч

26 апреля 2023, 09:47 |
1369
3
AS: «Лунин пытался, но не смог. У Куртуа нет замены»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известное испанское издание AS утром на своем сайте разместило статью с заголовком «У Куртуа нет замены». Так журналисты отреагировали на поражение «Реала» от «Жироны» со счетом 2:4.

Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин подменял Тибо Куртуа, однако пропустил четыре гола с пяти ударов. Журналисты отмечают, что «Лунин старался, но не смог ни в этом матче, ни вообще проявить себя в «Реале».

AS пишет, что с учетом контракта до лета 2024 года, после нынешнего сезона Лунину и клубу нужно сесть и решить, что делать дальше: подписывать новый контракт или работать над трансфером.

В нынешнем сезоне Андрей провел 12 матчей.

По теме:
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
Райо Вальекано – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ла Лига. Осасуна выиграла у Кадиса, Бетис и Реал Сосьедад поделили очки
Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу
Источник AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
Футбол | 25 апреля 2023, 22:23 31
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал

«Бело-красные» шокировали «галактикос» на своем поле

Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
Бокс | 25 апреля 2023, 18:11 0
Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»

Супертяж активно занимается волонтерством

Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
Футбол | 25.04.2023, 19:51
Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
Шахтер поддержал идею создания Союза европейских клубов
ВИДЕО. Житель Петрово рассказал Гордону, как в него стрелял Поворознюк
Футбол | 26.04.2023, 08:12
ВИДЕО. Житель Петрово рассказал Гордону, как в него стрелял Поворознюк
ВИДЕО. Житель Петрово рассказал Гордону, как в него стрелял Поворознюк
Лунин пропустил четыре мяча от Жироны, гол Пластуна, победа Ястремской
Футбол | 26.04.2023, 05:50
Лунин пропустил четыре мяча от Жироны, гол Пластуна, победа Ястремской
Лунин пропустил четыре мяча от Жироны, гол Пластуна, победа Ястремской
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
justhateme
Я б сказав шо Андрію треба шукати щось нове. Дуже сумно виглядає ця ситуація з усіх боків. Тренер не довіряє, партнери не довіряють, преса і фанати до нього відносились нейтрально, а тепер отак. Щоб повернути на нейтрально - треба відстояти на 0 всі маті ЛЧ, і якесь ель класіко.
Ответить
0
Andr88
А с Мансити тоже будет Лунин стоять ?
Ответить
0
ALKOSruLKA
грати лише по одному матчу в рік - пропускати всю річну норму одразу
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
25.04.2023, 22:55 11
Футбол
КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке
КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке
24.04.2023, 23:10 1
Футбол
Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой
Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой
24.04.2023, 08:10 2
Теннис
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
25.04.2023, 05:45 6
Футбол
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
24.04.2023, 13:40
Бокс
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
24.04.2023, 14:58 39
Футбол
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
24.04.2023, 20:36 33
Теннис
ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме
ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме
24.04.2023, 21:59 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности