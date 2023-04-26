AS: «Лунин пытался, но не смог. У Куртуа нет замены»
Украинский вратарь провел не лучший матч
Известное испанское издание AS утром на своем сайте разместило статью с заголовком «У Куртуа нет замены». Так журналисты отреагировали на поражение «Реала» от «Жироны» со счетом 2:4.
Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин подменял Тибо Куртуа, однако пропустил четыре гола с пяти ударов. Журналисты отмечают, что «Лунин старался, но не смог ни в этом матче, ни вообще проявить себя в «Реале».
AS пишет, что с учетом контракта до лета 2024 года, после нынешнего сезона Лунину и клубу нужно сесть и решить, что делать дальше: подписывать новый контракт или работать над трансфером.
В нынешнем сезоне Андрей провел 12 матчей.
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