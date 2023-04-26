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  4. Элина Свитолина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 апреля 2023, 09:30 |
73
0

Элина Свитолина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого раунда турнира WTA 1000 в Мадриде

26 апреля 2023, 09:30 |
73
0
Элина Свитолина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

26 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 1088) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/64 финала соревнований украинка сразится против Александры Саснович (WTA 47), которая выступает без флага. Поединок состоится вторым запуском на корте под названием «Manolo santana stadium» после Масарова – Букша. Ориентировочные время начала матча – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Теннисистки раньше играли между собой дважды. Счет в личных встречах 1:1.

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Источник Sport.ua
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