Элина Свитолина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 1088) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/64 финала соревнований украинка сразится против Александры Саснович (WTA 47), которая выступает без флага. Поединок состоится вторым запуском на корте под названием «Manolo santana stadium» после Масарова – Букша. Ориентировочные время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Теннисистки раньше играли между собой дважды. Счет в личных встречах 1:1.

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