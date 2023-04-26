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Англия
26 апреля 2023, 07:33 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля

Важные события во всех видах спорта

26 апреля 2023, 07:33 |
93
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во среду, 26 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Вест Хэм – Ливерпуль

Favbet 4.04 – 4.04 – 1.92

21:45 Челси – Брентфорд

Favbet 1.80 – 3.90 – 4.90

22:00 Манчестер Сити – Арсенал

Favbet 1.58 – 4.74 – 5.80

23:00 Райо Вальекано – Барселона

Favbet 4.96 – 3.86 – 1.80

ТЕННИС

13:30 Элина Свитолина – Александра Саснович

Favbet 1.74 – 2.08

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Источник Sport.ua
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