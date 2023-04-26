СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля

Во среду, 26 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Вест Хэм – Ливерпуль

4.04 – 4.04 – 1.92

21:45 Челси – Брентфорд

1.80 – 3.90 – 4.90

22:00 Манчестер Сити – Арсенал

1.58 – 4.74 – 5.80

23:00 Райо Вальекано – Барселона

4.96 – 3.86 – 1.80

ТЕННИС

13:30 Элина Свитолина – Александра Саснович

1.74 – 2.08