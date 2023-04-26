Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария хочет продлить контракты с тремя игроками
Германия
26 апреля 2023, 05:28 | Обновлено 26 апреля 2023, 05:47
605
0

Бавария хочет продлить контракты с тремя игроками

Ведутся переговоры с представителями Джамала Мусиалы, Альфонсо Дэвиса и Лукаса Эрнандеса

26 апреля 2023, 05:28 | Обновлено 26 апреля 2023, 05:47
605
0
Бавария хочет продлить контракты с тремя игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в настоящее время работает над продлением контрактов с тремя футболистами.

Отмечается, что функционер ведет переговоры с представителями Джамала Мусиалы, Альфонсо Дэвиса и Лукаса Эрнандеса.

У Мусиалы действует соглашение до 2026 года, у Дэвиса – до 2025, а у Эрнандеса – до 2024.

По теме:
Райан ГРАВЕНБЕРХ: «Моя роль в Баварии не соответствует ожиданиям»
Бавария вскоре продлит контракт с Лукасом Эрнандесом
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
Бавария Джамал Мусиала Альфонсо Дэвис Лукас Эрнандес
Источник Bayern & Germany
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Футбол | 25 апреля 2023, 22:55 6
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса

Кипер «Реала» Андрей Лунин получил самую низкую оценку за игру с «Жироной»

На замену Месси. ПСЖ хочет подписать Кейна
Футбол | 25 апреля 2023, 21:46 3
На замену Месси. ПСЖ хочет подписать Кейна
На замену Месси. ПСЖ хочет подписать Кейна

Форвард «Тоттенхэма» может продолжить карьеру во Франции

ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
Футбол | 25.04.2023, 21:55
ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Футбол | 25.04.2023, 13:20
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход
Футбол | 26.04.2023, 01:40
Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход
Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
24.04.2023, 01:52
Футбол
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
24.04.2023, 20:36 33
Теннис
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
24.04.2023, 19:40 16
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
24.04.2023, 18:20 4
Хоккей
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
24.04.2023, 14:58 39
Футбол
Гигант на коленях. Так плохо Динамо не было уже почти десять лет
Гигант на коленях. Так плохо Динамо не было уже почти десять лет
25.04.2023, 10:50 59
Футбол
Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
25.04.2023, 18:11
Бокс
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
24.04.2023, 13:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности