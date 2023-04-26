Германия26 апреля 2023, 05:28 | Обновлено 26 апреля 2023, 05:47
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Бавария хочет продлить контракты с тремя игроками
Ведутся переговоры с представителями Джамала Мусиалы, Альфонсо Дэвиса и Лукаса Эрнандеса
26 апреля 2023, 05:28 | Обновлено 26 апреля 2023, 05:47
605
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в настоящее время работает над продлением контрактов с тремя футболистами.
Отмечается, что функционер ведет переговоры с представителями Джамала Мусиалы, Альфонсо Дэвиса и Лукаса Эрнандеса.
У Мусиалы действует соглашение до 2026 года, у Дэвиса – до 2025, а у Эрнандеса – до 2024.
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