Бавария хочет продлить контракты с тремя игроками

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в настоящее время работает над продлением контрактов с тремя футболистами.

Отмечается, что функционер ведет переговоры с представителями Джамала Мусиалы, Альфонсо Дэвиса и Лукаса Эрнандеса.

У Мусиалы действует соглашение до 2026 года, у Дэвиса – до 2025, а у Эрнандеса – до 2024.