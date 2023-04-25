Манчестер Юнайтед дает 10 миллионов за героя ЧМ-2022

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к голкиперу «Динамо» Загреб Доминику Ливаковичу. Об этом сообщают хорватский СМИ.

Английский клуб готов предложить за одного из героев ЧМ-2022 10 миллионов евро. Ливакович может стать первым хорватом в истории «Манчестер Юнайтед».

Также интерес к Ливаковичу проявляют «Галатасарай», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». Контракт 28-летнего голкипера с «Динамо» Загреб рассчитан до лета 2024 года.