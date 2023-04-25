Англия25 апреля 2023, 23:24 |
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Манчестер Юнайтед дает 10 миллионов за героя ЧМ-2022
Доминик Ливакович может продолжить карьеру в Англии
25 апреля 2023, 23:24 |
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к голкиперу «Динамо» Загреб Доминику Ливаковичу. Об этом сообщают хорватский СМИ.
Английский клуб готов предложить за одного из героев ЧМ-2022 10 миллионов евро. Ливакович может стать первым хорватом в истории «Манчестер Юнайтед».
Также интерес к Ливаковичу проявляют «Галатасарай», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». Контракт 28-летнего голкипера с «Динамо» Загреб рассчитан до лета 2024 года.
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Комментарии 1
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Сегодня можна Лунина торговать. Думаю довольни будут все, особенно Лунин после подстав своих защитников
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