Осимхен не хочет переходить в ПСЖ

«ПСЖ» активно работает над трансфером форварда «Наполи» Виктора Осимхена и уже практически договорился с агентом футболиста Роберто Календою.

Однако, по информации французских СМИ, в переговорах возникло серьезное препятствие. Это нежелание самого игрока переходить в «ПСЖ».

Осимхен надеется получить предложения из АПЛ и Бундеслиги. И только в случае отсутствия вариантов в Англии и Германии 24-летний нигериец рассмотрит предложение «ПСЖ».

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 26 голов и 5 ассистов в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах.