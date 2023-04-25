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Франция
25 апреля 2023, 22:53 |
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0

Осимхен не хочет переходить в ПСЖ

Форвард «Наполи» надеется получить другие предложения

25 апреля 2023, 22:53 |
410
0
Осимхен не хочет переходить в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«ПСЖ» активно работает над трансфером форварда «Наполи» Виктора Осимхена и уже практически договорился с агентом футболиста Роберто Календою.

Однако, по информации французских СМИ, в переговорах возникло серьезное препятствие. Это нежелание самого игрока переходить в «ПСЖ».

Осимхен надеется получить предложения из АПЛ и Бундеслиги. И только в случае отсутствия вариантов в Англии и Германии 24-летний нигериец рассмотрит предложение «ПСЖ».

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 26 голов и 5 ассистов в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Виктор Осимхен Наполи ПСЖ трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Footmercato
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