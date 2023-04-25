Осимхен не хочет переходить в ПСЖ
Форвард «Наполи» надеется получить другие предложения
«ПСЖ» активно работает над трансфером форварда «Наполи» Виктора Осимхена и уже практически договорился с агентом футболиста Роберто Календою.
Однако, по информации французских СМИ, в переговорах возникло серьезное препятствие. Это нежелание самого игрока переходить в «ПСЖ».
Осимхен надеется получить предложения из АПЛ и Бундеслиги. И только в случае отсутствия вариантов в Англии и Германии 24-летний нигериец рассмотрит предложение «ПСЖ».
В нынешнем сезоне на счету Осимхена 26 голов и 5 ассистов в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
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