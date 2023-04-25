Барселона хочет обменяться игроками с Атлетико

«Барселона» планирует во время летнего трансферного окна обменяться игроками с «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает журналист Ашраф Бен Айяд.

По его информации, «Барселона» хочет видеть в своих рядах Янника Феррейру Карраско. За него каталонцы готовы отдать Феррана Торреса.

Условия возможного обмена не называются. Трансферная стоимость Торреса оценивается в 30 миллионов евро, а Карраско – в 25 миллионов. При этом контракт игрока «Атлетико» истекает летом 2024 года.