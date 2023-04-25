Испания25 апреля 2023, 22:08 |
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Барселона хочет обменяться игроками с Атлетико
Каталонцы готовы отдать Феррана Торреса за Янника Феррейру Карраско
25 апреля 2023, 22:08 |
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«Барселона» планирует во время летнего трансферного окна обменяться игроками с «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает журналист Ашраф Бен Айяд.
По его информации, «Барселона» хочет видеть в своих рядах Янника Феррейру Карраско. За него каталонцы готовы отдать Феррана Торреса.
Условия возможного обмена не называются. Трансферная стоимость Торреса оценивается в 30 миллионов евро, а Карраско – в 25 миллионов. При этом контракт игрока «Атлетико» истекает летом 2024 года.
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Комментарии 1
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"Шо то хня, шо ето..." Якби цей Ферран було б якесь толкове, то Гвардіола його б не віддав. Це другий Мората, або Вернер - таке ж безтолкове.
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