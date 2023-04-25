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Испания
25 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:45
81
0

ВИДЕО. Винисиус Жуниор отквитал один гол для Реала в игре с Жироной

«Жирона» принимает галактикос в матче 31-го тура Ла Лиги

25 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:45
81
0
ВИДЕО. Винисиус Жуниор отквитал один гол для Реала в игре с Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Жирона» и мадридский «Реал».

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С первых минут на поле вышли украинцы – хавбек хозяев Виктор Цыганков и вратарь гостей Андрей Лунин.

Винисиус Жуниор отквитал один гол для галактикос (1:2).

ГОЛ! 2:1. Винисиус Жуниор, 34 мин.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Жирона - Реал Винисиус Жуниор
Источник Sport.ua
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