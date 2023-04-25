Испания25 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:45
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ВИДЕО. Винисиус Жуниор отквитал один гол для Реала в игре с Жироной
«Жирона» принимает галактикос в матче 31-го тура Ла Лиги
25 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 25 апреля 2023, 21:45
81
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Во вторник, 25 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Жирона» и мадридский «Реал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
С первых минут на поле вышли украинцы – хавбек хозяев Виктор Цыганков и вратарь гостей Андрей Лунин.
Винисиус Жуниор отквитал один гол для галактикос (1:2).
ГОЛ! 2:1. Винисиус Жуниор, 34 мин.
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