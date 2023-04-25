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  4. ХАВИ: «Тер Штеген – лучший вратарь в мире»
Испания
25 апреля 2023, 21:07 |
267
0

ХАВИ: «Тер Штеген – лучший вратарь в мире»

Тренер «Барселоны» похвалил своего подопечного

25 апреля 2023, 21:07 |
267
0
ХАВИ: «Тер Штеген – лучший вратарь в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своим мнением по поводу основного голкипера команды Марка Андре Тер Штегена:

«Я знаю Тер Штегена, потому что играл с ним. Он очень методичный человек. Он лучший голкипер в мире прямо сейчас. Тер Штеген помогает команде еще сильнее из-за нашего стиля игры».

Тер Штеген выступает за «Барселону» с лета 2015 года.

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