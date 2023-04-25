ХАВИ: «Тер Штеген – лучший вратарь в мире»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своим мнением по поводу основного голкипера команды Марка Андре Тер Штегена:

«Я знаю Тер Штегена, потому что играл с ним. Он очень методичный человек. Он лучший голкипер в мире прямо сейчас. Тер Штеген помогает команде еще сильнее из-за нашего стиля игры».

Тер Штеген выступает за «Барселону» с лета 2015 года.