Испания25 апреля 2023, 21:07 |
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ХАВИ: «Тер Штеген – лучший вратарь в мире»
Тренер «Барселоны» похвалил своего подопечного
25 апреля 2023, 21:07 |
267
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своим мнением по поводу основного голкипера команды Марка Андре Тер Штегена:
«Я знаю Тер Штегена, потому что играл с ним. Он очень методичный человек. Он лучший голкипер в мире прямо сейчас. Тер Штеген помогает команде еще сильнее из-за нашего стиля игры».
Тер Штеген выступает за «Барселону» с лета 2015 года.
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