Англия25 апреля 2023, 20:46 |
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ВИДЕО. Слова Артеты и Гвардиолы перед матчем Ман Сити – Арсенал
Решающий матч в борьбе за чемпионство
25 апреля 2023, 20:46 |
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Завтра, 26 апреля «Манчестер Сити» в центральном матче 33-го тура АПЛ примет «Арсенал». Этот поединок может оказаться решающим в борьбе за чемпионство.
Сегодня главные тренеры обеих команд – Пеп Гвардиола и Микель Артета – провели предматчевые пресс-конференции:
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