ВИДЕО. Слова Артеты и Гвардиолы перед матчем Ман Сити – Арсенал

Завтра, 26 апреля «Манчестер Сити» в центральном матче 33-го тура АПЛ примет «Арсенал». Этот поединок может оказаться решающим в борьбе за чемпионство.

Сегодня главные тренеры обеих команд – Пеп Гвардиола и Микель Артета – провели предматчевые пресс-конференции: