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  4. ВИДЕО. Слова Артеты и Гвардиолы перед матчем Ман Сити – Арсенал
Англия
25 апреля 2023, 20:46 |
488
0

ВИДЕО. Слова Артеты и Гвардиолы перед матчем Ман Сити – Арсенал

Решающий матч в борьбе за чемпионство

25 апреля 2023, 20:46 |
488
0
ВИДЕО. Слова Артеты и Гвардиолы перед матчем Ман Сити – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра, 26 апреля «Манчестер Сити» в центральном матче 33-го тура АПЛ примет «Арсенал». Этот поединок может оказаться решающим в борьбе за чемпионство.

Сегодня главные тренеры обеих команд – Пеп Гвардиола и Микель Артета – провели предматчевые пресс-конференции:

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Источник Sport.ua
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