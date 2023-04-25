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  4. Цыганков против Лунина. Андрей выйдет в основе на матч Жирона – Реал
Испания
25 апреля 2023, 18:40 |
321
2

Цыганков против Лунина. Андрей выйдет в основе на матч Жирона – Реал

Ожидаем со старта увидеть на поле двух украинцев

25 апреля 2023, 18:40 |
321
2
Цыганков против Лунина. Андрей выйдет в основе на матч Жирона – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня в 20:30 состоится матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Реалом», а на поле с первых минут точно выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

Игрок заменит приболевшего Тибо Куртуа. Для Лунина это будет 12-й матч в сезоне.

Что касается Виктора Цыганкова, то «Жирона» пока не объявила состав, но ожидается, что украинский хавбек выйдет с первых минут.

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Реал Мадрид Жирона Виктор Цыганков Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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OKs100
Куртуа проиграл конкуренцию Лунину?
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0
Defen23
Теперь осталось узнать кто кому взятку дал. Поймем после матча) Если Цыганков не забьет, значит Лунин просто подкупил его бесплатным курсом испанского языка!
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-1
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