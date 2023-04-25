Испания25 апреля 2023, 18:40 |
321
2
Цыганков против Лунина. Андрей выйдет в основе на матч Жирона – Реал
Ожидаем со старта увидеть на поле двух украинцев
25 апреля 2023, 18:40 |
321
2
Сегодня в 20:30 состоится матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Реалом», а на поле с первых минут точно выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.
Игрок заменит приболевшего Тибо Куртуа. Для Лунина это будет 12-й матч в сезоне.
Что касается Виктора Цыганкова, то «Жирона» пока не объявила состав, но ожидается, что украинский хавбек выйдет с первых минут.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 апреля 2023, 11:45 1
Цендбаатару Эрденебату пришлось опрадываться
Футбол | 25 апреля 2023, 13:20 15
Алексей Сливченко попытался отыскать логику в кадровом решении руководства «Динамо»
Война | 25.04.2023, 13:45
Футбол | 25.04.2023, 13:59
Футбол | 25.04.2023, 05:45
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Куртуа проиграл конкуренцию Лунину?
Теперь осталось узнать кто кому взятку дал. Поймем после матча) Если Цыганков не забьет, значит Лунин просто подкупил его бесплатным курсом испанского языка!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.04.2023, 18:29 24
23.04.2023, 22:35 3
24.04.2023, 20:15 88
24.04.2023, 11:28
24.04.2023, 01:52
24.04.2023, 20:36 30
25.04.2023, 10:50 54
24.04.2023, 07:20 2