Цыганков против Лунина. Андрей выйдет в основе на матч Жирона – Реал

Сегодня в 20:30 состоится матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Реалом», а на поле с первых минут точно выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

Игрок заменит приболевшего Тибо Куртуа. Для Лунина это будет 12-й матч в сезоне.

Что касается Виктора Цыганкова, то «Жирона» пока не объявила состав, но ожидается, что украинский хавбек выйдет с первых минут.