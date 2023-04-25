Микель АРТЕТА: «Зинченко и Жезус сразу сказали: мы можем выиграть АПЛ»

Наставник «Арсенала» Микель Артета рад, что перед матчем с «Манчестер Сити» в его команде есть игроки, которые имеют опыт успешной борьбы за трофеи.

Это Александр Зинченко и Габриэль Жезус, которые перешли как раз из манчестерской команды.

«Опыт побед в турнирах очень важен. Игроки с таким опытом помогают в сложные моменты, и Зинченко и Жезус крайне важны для нас. Они влились в коллектив очень натурально. А через две или три недели после перехода они сказали: «Мы можем выиграть чемпионат».

«Это ощущение появилось не сейчас, оно с нами еще с августа», — сказал Артета.

В среду Зинченко и Жезус смогут сыграть против своей бывшей команды в рамках ключевого матча АПЛ в битве за титул.