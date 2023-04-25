Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Зинченко и Жезус сразу сказали: мы можем выиграть АПЛ»
Англия
25 апреля 2023, 19:45 |
816
0

Микель АРТЕТА: «Зинченко и Жезус сразу сказали: мы можем выиграть АПЛ»

Есть шанс стать чемпионами

25 апреля 2023, 19:45 |
816
0
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Жезус сразу сказали: мы можем выиграть АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Наставник «Арсенала» Микель Артета рад, что перед матчем с «Манчестер Сити» в его команде есть игроки, которые имеют опыт успешной борьбы за трофеи.

Это Александр Зинченко и Габриэль Жезус, которые перешли как раз из манчестерской команды.

«Опыт побед в турнирах очень важен. Игроки с таким опытом помогают в сложные моменты, и Зинченко и Жезус крайне важны для нас. Они влились в коллектив очень натурально. А через две или три недели после перехода они сказали: «Мы можем выиграть чемпионат».

«Это ощущение появилось не сейчас, оно с нами еще с августа», — сказал Артета.

В среду Зинченко и Жезус смогут сыграть против своей бывшей команды в рамках ключевого матча АПЛ в битве за титул.

По теме:
Манчестер Сити – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Гвардиола сравнил себя и Артету: «Я – тренер, Микель – менеджер»
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Мы рады за Зинченко и Жезуса. Никаких проблем нет»
Пеп Гвардиола Арсенал Лондон Манчестер Сити Александр Зинченко Габриэл Жезус Микель Артета
Источник ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Футбол | 24 апреля 2023, 20:15 88
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ

«Днепр-1» отстает от горняков на 5 очков с игрой в запасе, «Заря» идет третьей

Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу был очень доволен игрой молодежи с Шахтером»
Футбол | 25 апреля 2023, 16:11 4
Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу был очень доволен игрой молодежи с Шахтером»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу был очень доволен игрой молодежи с Шахтером»

Наставник оценил игру молодых футболистов

МАРКЕВИЧ: «Реброву не понравилось, что я назвал его мессией? Переживу»
Футбол | 25.04.2023, 13:27
МАРКЕВИЧ: «Реброву не понравилось, что я назвал его мессией? Переживу»
МАРКЕВИЧ: «Реброву не понравилось, что я назвал его мессией? Переживу»
ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида
Теннис | 24.04.2023, 20:59
ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида
ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Футбол | 24.04.2023, 19:40
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
24.04.2023, 07:20 2
Теннис
Джервонта ДЭВИС: «Бой с Хейни? Пусть сосредоточится на Ломаченко»
Джервонта ДЭВИС: «Бой с Хейни? Пусть сосредоточится на Ломаченко»
24.04.2023, 11:28
Бокс
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
24.04.2023, 16:15 27
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
24.04.2023, 18:20 4
Хоккей
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
24.04.2023, 14:58 39
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
24.04.2023, 16:18 43
Футбол
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
24.04.2023, 21:37 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности