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  4. Артем ДОВБИК: «Уже Селезнев был зациклен на каких-то рекордах»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2023, 17:45 | Обновлено 25 апреля 2023, 17:58
993
0

Артем ДОВБИК: «Уже Селезнев был зациклен на каких-то рекордах»

Игрок «Днепра-1» – о своей результативности

25 апреля 2023, 17:45 | Обновлено 25 апреля 2023, 17:58
993
0
Артем ДОВБИК: «Уже Селезнев был зациклен на каких-то рекордах»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик высказал мнение о своих шансах на покорение рекорда чемпионата по количеству голов за сезон. Сейчас в активе у форварда днепрян 19 голов. Обладателем рекорда в 25 голов является бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян, которому достижение покорилось в сезоне-2012/2013.

«Мне сейчас все постоянно об этом говорят, но я стараюсь сильно на этом не зацикливаться. Главное, чтобы мы побеждали. Голы сами будут приходить, если буду хорошо работать.

Уже Селезнев был зациклен на каких-то рекордах, поэтому у него это не очень сильно получилось», – заявил Довбик.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Довбик Днепр-1 Генрих Мхитарян
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