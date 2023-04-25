Артем ДОВБИК: «Уже Селезнев был зациклен на каких-то рекордах»

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик высказал мнение о своих шансах на покорение рекорда чемпионата по количеству голов за сезон. Сейчас в активе у форварда днепрян 19 голов. Обладателем рекорда в 25 голов является бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян, которому достижение покорилось в сезоне-2012/2013.

«Мне сейчас все постоянно об этом говорят, но я стараюсь сильно на этом не зацикливаться. Главное, чтобы мы побеждали. Голы сами будут приходить, если буду хорошо работать.

Уже Селезнев был зациклен на каких-то рекордах, поэтому у него это не очень сильно получилось», – заявил Довбик.