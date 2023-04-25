Гвардиола сравнил себя и Артету: «Я – тренер, Микель – менеджер»

Перед матчем против «Арсенала» наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что его бывший ассистент Микель Артета выполняет в лондонском клубе больше функций и может называть себя менеджером, а не просто тренером.

«Очевидно, что «Арсенал» с приходом Артеты очень изменился. Я – футбольный тренер, не менеджер. Мне кажется, что Микель изменил структуру клуба, его ментальность. Он не просто выбирает тактику и состав на игру».

«Он принимает много решений, меняют игроков и имеют поддержку владельцев. При Артете «Арсенал» перешел от борьбы за топ-6 до битвы за титул. Они сделали очередной шаг вперед», — сказал Гвардиола.

В среду два претендента на титул АПЛ сыграют между собой.