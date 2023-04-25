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  4. Гвардиола сравнил себя и Артету: «Я – тренер, Микель – менеджер»
Англия
25 апреля 2023, 17:29 |
1181
2

Гвардиола сравнил себя и Артету: «Я – тренер, Микель – менеджер»

Завтра состоится битва в АПЛ

25 апреля 2023, 17:29 |
1181
2
Гвардиола сравнил себя и Артету: «Я – тренер, Микель – менеджер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артета и Гвардиола

Перед матчем против «Арсенала» наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что его бывший ассистент Микель Артета выполняет в лондонском клубе больше функций и может называть себя менеджером, а не просто тренером.

«Очевидно, что «Арсенал» с приходом Артеты очень изменился. Я – футбольный тренер, не менеджер. Мне кажется, что Микель изменил структуру клуба, его ментальность. Он не просто выбирает тактику и состав на игру».

«Он принимает много решений, меняют игроков и имеют поддержку владельцев. При Артете «Арсенал» перешел от борьбы за топ-6 до битвы за титул. Они сделали очередной шаг вперед», — сказал Гвардиола.

В среду два претендента на титул АПЛ сыграют между собой.

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Микель Артета Пеп Гвардиола
Источник Sky Sports
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Комментарии 2
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Tasha19
А Гвардіола не міняє і не вибирає гравців? І не має підтримки власників?))
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+1
Andr88
Когда Артета работал в Мансити помощником Гвардиолы то всегда сидел с открытым ртом и хватал каждое слово Пепа и как мы видим не впустую стажировался 
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0
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