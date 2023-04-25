Испанскую Ла Лигу ждет ребрендинг
Перемены ожидаются будущим летом
Титульным спонсором испанской футбольной лиги может стать бренд EA Sports – подразделение компании Electronic Arts, которая разрабатывает и издает спортивные видеоигры на консолях, ПК и мобильных устройствах.
Начиная с сезона 2023/2024 гг., Футбольная лига Испании якобы будет называться LaLiga EA Sports FC. Появится у нее и новый логотип.
Напомним, шесть последних сезонов испанская лига носила название LaLiga Santander.
Ожидается, что все подробности о сотрудничестве испанской лиги с EA Sports появятся в июле этого года.
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