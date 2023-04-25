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Италия
25 апреля 2023, 16:31 | Обновлено 25 апреля 2023, 16:35
579
0

Испанскую Ла Лигу ждет ребрендинг

Перемены ожидаются будущим летом

25 апреля 2023, 16:31 | Обновлено 25 апреля 2023, 16:35
579
0
Испанскую Ла Лигу ждет ребрендинг
Twitter

Титульным спонсором испанской футбольной лиги может стать бренд EA Sports – подразделение компании Electronic Arts, которая разрабатывает и издает спортивные видеоигры на консолях, ПК и мобильных устройствах.

Начиная с сезона 2023/2024 гг., Футбольная лига Испании якобы будет называться LaLiga EA Sports FC. Появится у нее и новый логотип.

Напомним, шесть последних сезонов испанская лига носила название LaLiga Santander.

Ожидается, что все подробности о сотрудничестве испанской лиги с EA Sports появятся в июле этого года.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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