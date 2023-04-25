Три украинки узнали соперниц по парному разряду турнира в Мадриде
Соревнования продлятся в столице Испании с 25 апреля по 7 мая
Сразу три украинские теннисистки выйдут на старт турнира WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.
Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии, имея второй номер посева, в первом круге сыграют с канадско-американским дуэтом Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд.
Марта Костюк в дуэте с румынской Еленой-Габриэлой Русе в первом круге выяснят отношения с Тимеа Бабош из Венгрии и Анной Данилиной из Казахстана.
Надежда Киченок вместе с Кимберли Циммерманн из Бельгии во встрече стартового круга померится силами с Эрикой и Миррой Андреевыми.
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