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  4. Три украинки узнали соперниц по парному разряду турнира в Мадриде
WTA
25 апреля 2023, 15:53 | Обновлено 25 апреля 2023, 16:05
193
0

Три украинки узнали соперниц по парному разряду турнира в Мадриде

Соревнования продлятся в столице Испании с 25 апреля по 7 мая

25 апреля 2023, 15:53 | Обновлено 25 апреля 2023, 16:05
193
0
Три украинки узнали соперниц по парному разряду турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко (справа)

Сразу три украинские теннисистки выйдут на старт турнира WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.

Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии, имея второй номер посева, в первом круге сыграют с канадско-американским дуэтом Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд.

Марта Костюк в дуэте с румынской Еленой-Габриэлой Русе в первом круге выяснят отношения с Тимеа Бабош из Венгрии и Анной Данилиной из Казахстана.

Надежда Киченок вместе с Кимберли Циммерманн из Бельгии во встрече стартового круга померится силами с Эрикой и Миррой Андреевыми.

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WTA Мадрид Людмила Киченок Надежда Киченок Алена Остапенко Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Кимберли Циммерманн
Источник Sport.ua
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