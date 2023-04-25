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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Мы рады за Зинченко и Жезуса. Никаких проблем нет»
Англия
25 апреля 2023, 15:51 |
905
0

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Мы рады за Зинченко и Жезуса. Никаких проблем нет»

Тренер говорит, что проблем нет

25 апреля 2023, 15:51 |
905
0
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Мы рады за Зинченко и Жезуса. Никаких проблем нет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем АПЛ против «Арсенала» еще раз подтвердил, что в клубе не разочарованы тем, что Александр Зинченко и Габриэль Жезус, которых продали в лондонскую команду, стали лидерами конкурента в битве за титул АПЛ.

«Клуб принял такое решение. Не только руководство «Манчестер Сити» участвовало в продаже Зинченко и Жезуса. Игроки хотели уйти, «Арсенал» хотел их купить, мы были готовы продать. Никаких проблем».

«Они счастливы, мы счастливы, все довольны. Мы рады за них, они многое сделали для «Манчестер Сити», — сказал Гвардиола.

В среду Зинченко и Жезус смогут сыграть против своей бывшей команды в рамках ключевого матча АПЛ в битве за титул.

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Александр Зинченко Пеп Гвардиола Габриэл Жезус Манчестер Сити Арсенал Лондон
Источник Sky Sports
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