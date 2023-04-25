Микель АРТЕТА: «Матч с Манчестер Сити не решит судьбу титула АПЛ»

В среду состоится матч чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», которые являются претендентами на титул. Тренер лондонцев Микель Артета уверен, что исход игры не решит чемпионскую гонку.

«На поле соперника будет очень тяжело, но решит ли игра судьбу чемпионского титула? Нет. Если «Арсенал» выиграет матч, то это не значит, что мы уже выиграли чемпионат».

«Это увеличит наши шансы, но впереди будет еще пять матчей. Я верю в свою команду», — сказал Артета.

Команда Александра Зинченко трижды кряду сыграла вничью, что позволило конкуренту сократить отставание до 5 очков при двух матчах в запасе.