Коло ТУРЕ: «Зинченко хочет навредить Манчестер Сити»
Бывший футболист считает, что у украинца есть дополнительная мотивация
Бывший игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» Коло Туре рассказал о дополнительной мотивации Александра Зинченко в лондонском клубе.
«Зинченко и Жезус – игроки, которые хотят навредить «Манчестер Сити» и показать, какую ошибку те совершили, позволив им уйти. Жезус может посмотреть на Эрлинга Холанда и подумать: «Они взяли этого парня вместо меня. Он фантастический игрок, но я им покажу».
Зинченко может сказать то же самое: «Вы меня недооцениваете? Вы думали, что я лишний? Я покажу вам, что я лучше, чем те игроки, что у вас есть».
Они собираются выложиться полностью. Это видно с самого начала сезона. Зинченко – тот, кто всегда объединяет команду, потому что он хочет навредить «Сити», – сказал Туре
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