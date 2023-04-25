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  4. Коло ТУРЕ: «Зинченко хочет навредить Манчестер Сити»
Англия
25 апреля 2023, 13:59 |
715
1

Коло ТУРЕ: «Зинченко хочет навредить Манчестер Сити»

Бывший футболист считает, что у украинца есть дополнительная мотивация

25 апреля 2023, 13:59 |
715
1
Коло ТУРЕ: «Зинченко хочет навредить Манчестер Сити»
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Бывший игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» Коло Туре рассказал о дополнительной мотивации Александра Зинченко в лондонском клубе.

«Зинченко и Жезус – игроки, которые хотят навредить «Манчестер Сити» и показать, какую ошибку те совершили, позволив им уйти. Жезус может посмотреть на Эрлинга Холанда и подумать: «Они взяли этого парня вместо меня. Он фантастический игрок, но я им покажу».

Зинченко может сказать то же самое: «Вы меня недооцениваете? Вы думали, что я лишний? Я покажу вам, что я лучше, чем те игроки, что у вас есть».

Они собираются выложиться полностью. Это видно с самого начала сезона. Зинченко – тот, кто всегда объединяет команду, потому что он хочет навредить «Сити», – сказал Туре

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Коло Туре Арсенал Лондон Манчестер Сити Александр Зинченко Габриэл Жезус
Источник Daily Mail
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luceorius
 У нього зараз немає такої можливості, а от Арсеналу, схоже, вже нашкодив.
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