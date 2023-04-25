Снигур стартовала с победы на турнире ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур стартовала с победы на турнире ITF W40 во Франции.

В первом раунде украинка, которая получила четвертый номер посева, обыграла француженку Флави Брюньон, стартовавшую в квалификации.

Кальви. Первый круг

Дарья Снигур (Украина, 4) – Флави Брюньон (Франция, Q) – 6:3, 6:4

В следующем раунде Дарья Снигур сыграет против Яны Мордергерер из Германии или Маэль Леклерк из Франции.