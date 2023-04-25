ITF25 апреля 2023, 13:39 |
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Снигур стартовала с победы на турнире ITF во Франции
Дарья оказалась сильнее соперницы, преодолевшей квалификацию
25 апреля 2023, 13:39 |
276
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Украинская теннисистка Дарья Снигур стартовала с победы на турнире ITF W40 во Франции.
В первом раунде украинка, которая получила четвертый номер посева, обыграла француженку Флави Брюньон, стартовавшую в квалификации.
Кальви. Первый круг
Дарья Снигур (Украина, 4) – Флави Брюньон (Франция, Q) – 6:3, 6:4
В следующем раунде Дарья Снигур сыграет против Яны Мордергерер из Германии или Маэль Леклерк из Франции.
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