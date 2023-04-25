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  4. Снигур стартовала с победы на турнире ITF во Франции
ITF
25 апреля 2023, 13:39 |
276
0

Снигур стартовала с победы на турнире ITF во Франции

Дарья оказалась сильнее соперницы, преодолевшей квалификацию

25 апреля 2023, 13:39 |
276
0
Снигур стартовала с победы на турнире ITF во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур стартовала с победы на турнире ITF W40 во Франции.

В первом раунде украинка, которая получила четвертый номер посева, обыграла француженку Флави Брюньон, стартовавшую в квалификации.

Кальви. Первый круг
Дарья Снигур (Украина, 4) – Флави Брюньон (Франция, Q) – 6:3, 6:4

В следующем раунде Дарья Снигур сыграет против Яны Мордергерер из Германии или Маэль Леклерк из Франции.

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ITF Кальви Дарья Снигур Флави Брюньон
Источник Sport.ua
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