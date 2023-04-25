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ATP
25 апреля 2023, 12:59 | Обновлено 25 апреля 2023, 13:01
326
0

ФОТО. Пятилетняя дочь Маррея отказалась играть под руководством отца

Первый тренерский опыт сэра Энди оказался неудачным

25 апреля 2023, 12:59 | Обновлено 25 апреля 2023, 13:01
326
0
ФОТО. Пятилетняя дочь Маррея отказалась играть под руководством отца
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывший лидер мирового тенниса Энди Маррей рассказал о неудачном опыте тренировок своей пятилетней дочери.

35-летний Маррей выложил фото записки от дочки: «Дорогой папа, я пока не буду играть в теннис. С любовью, Эди».

«Мой первый тренерский опыт закончился позором. Пятилетняя дочка отказалась со словами: «Я больше не хочу играть... Ты стоишь слишком близко ко мне», – рассказал британский теннисист, который сейчас занимает 52 место в мировой классификации.

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Энди Маррей фото lifestyle
Источник Tennis365
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