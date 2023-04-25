ФОТО. Пятилетняя дочь Маррея отказалась играть под руководством отца

Бывший лидер мирового тенниса Энди Маррей рассказал о неудачном опыте тренировок своей пятилетней дочери.

35-летний Маррей выложил фото записки от дочки: «Дорогой папа, я пока не буду играть в теннис. С любовью, Эди».

«Мой первый тренерский опыт закончился позором. Пятилетняя дочка отказалась со словами: «Я больше не хочу играть... Ты стоишь слишком близко ко мне», – рассказал британский теннисист, который сейчас занимает 52 место в мировой классификации.