ВИДЕО. Экс-игрок Динамо суперударом принес победу команде в Бразилии

В ночь на 25 апреля состоялся матч 2-го тура чемпионата Бразилии по футболу между клубами «Баия» и «Ботафого». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 78-й минуте при счете 1:1 30-летний бразильский полузащитник «Ботафого» Че Че мощным выстрелом из-за пределов штрафной поразил ворота соперника и вырвал победу для своей команды. Интересно, что игрок появился на поле только на 62-й минуте.

Че Че забил во второй игре подряд. 21 апреля он помог «Ботафого» разгромить перуанский «Сесар Вальехо» в Южноамериканском Кубке.

Че Че известен украинским болельщикам своими выступлениями за киевское «Динамо» в сезоне 2018/19. Тогда он провел 16 поединков. Ближе к концу сезона киевляне за 5 миллионов продали его в «Сан-Паулу».

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