ВИДЕО. Экс-игрок Динамо суперударом принес победу команде в Бразилии
Че Че забил за «Ботафого» во втором матче подряд
В ночь на 25 апреля состоялся матч 2-го тура чемпионата Бразилии по футболу между клубами «Баия» и «Ботафого». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На 78-й минуте при счете 1:1 30-летний бразильский полузащитник «Ботафого» Че Че мощным выстрелом из-за пределов штрафной поразил ворота соперника и вырвал победу для своей команды. Интересно, что игрок появился на поле только на 62-й минуте.
Че Че забил во второй игре подряд. 21 апреля он помог «Ботафого» разгромить перуанский «Сесар Вальехо» в Южноамериканском Кубке.
Че Че известен украинским болельщикам своими выступлениями за киевское «Динамо» в сезоне 2018/19. Тогда он провел 16 поединков. Ближе к концу сезона киевляне за 5 миллионов продали его в «Сан-Паулу».
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо суперударом принес победу команде в Бразилии
O GOL DA VITÓRIA! ⚽🥅— Botafogo F.R. (@Botafogo) April 25, 2023
Tapa de muita qualidade no cantinho de Tchê Tchê para dar números finais ao jogo na Fonte Nova. GOLAÇO! 🔥6️⃣ #VamosBOTAFOGO
📹 @sportv pic.twitter.com/rtq8O0BArK
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