Англия25 апреля 2023, 11:11 | Обновлено 25 апреля 2023, 11:20
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Де Хеа согласился на сокращение зарплаты ради продления контракта с МЮ
Вратарь «Манчестер Юнайтед» находится в шаге от нового соглашения
25 апреля 2023, 11:11 | Обновлено 25 апреля 2023, 11:20
509
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа находится в шаге от продления контракта с клубом.
Испанский голкипер согласился на сокращение зарплаты ради возможности остаться в клубе, за который он выступает с 2011 года. По действующему контракту Де Хеа получает около 15 млн евро в год, являясь одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.
В сезоне-2022/2023 Де Хеа провел 48 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в 22 из них отстояв на ноль. В оставшихся 26 матчах он пропустил 53 мяча.
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