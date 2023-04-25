Де Хеа согласился на сокращение зарплаты ради продления контракта с МЮ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа находится в шаге от продления контракта с клубом.

Испанский голкипер согласился на сокращение зарплаты ради возможности остаться в клубе, за который он выступает с 2011 года. По действующему контракту Де Хеа получает около 15 млн евро в год, являясь одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

В сезоне-2022/2023 Де Хеа провел 48 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в 22 из них отстояв на ноль. В оставшихся 26 матчах он пропустил 53 мяча.