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Англия
25 апреля 2023, 11:11 | Обновлено 25 апреля 2023, 11:20
509
1

Де Хеа согласился на сокращение зарплаты ради продления контракта с МЮ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» находится в шаге от нового соглашения

25 апреля 2023, 11:11 | Обновлено 25 апреля 2023, 11:20
509
1
Де Хеа согласился на сокращение зарплаты ради продления контракта с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа находится в шаге от продления контракта с клубом.

Испанский голкипер согласился на сокращение зарплаты ради возможности остаться в клубе, за который он выступает с 2011 года. По действующему контракту Де Хеа получает около 15 млн евро в год, являясь одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

В сезоне-2022/2023 Де Хеа провел 48 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в 22 из них отстояв на ноль. В оставшихся 26 матчах он пропустил 53 мяча.

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Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед
Источник Николо Скира
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Old Т
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