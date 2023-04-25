Сергей СТАХОВСКИЙ: «Оружие в руки придется взять каждому из нас»
Украинский экс-теннисист советует быть к этому готовым
Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский напомнил украинцам, что война с россией продолжается, и не нужно об этом забывать.
«Все, кто сейчас дома и считает, что война уже завершается или что его это не коснется, очень сильно ошибаются. Оружие в руки придется взять каждому из нас... раньше или позже.
Поэтому, пока вы дома и живете спокойной жизнью, помните, что за каждый спокойный день кто-то из наших собратьев отдал жизнь. Готовьтесь к военному делу, пока у вас есть возможность выбирать инструкторов, курсы и направление. Когда вас мобилизуют, ваши шансы быть успешным воином и выжить повысятся в разы.
Наша сила в единстве и преданности друг другу и Украине. Вместе нас не одолеть», – написал Сергей Стаховский.
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