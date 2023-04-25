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  4. Сергей СТАХОВСКИЙ: «Оружие в руки придется взять каждому из нас»
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25 апреля 2023, 10:56 |
777
4

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Оружие в руки придется взять каждому из нас»

Украинский экс-теннисист советует быть к этому готовым

25 апреля 2023, 10:56 |
777
4
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Оружие в руки придется взять каждому из нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский напомнил украинцам, что война с россией продолжается, и не нужно об этом забывать.

«Все, кто сейчас дома и считает, что война уже завершается или что его это не коснется, очень сильно ошибаются. Оружие в руки придется взять каждому из нас... раньше или позже.

Поэтому, пока вы дома и живете спокойной жизнью, помните, что за каждый спокойный день кто-то из наших собратьев отдал жизнь. Готовьтесь к военному делу, пока у вас есть возможность выбирать инструкторов, курсы и направление. Когда вас мобилизуют, ваши шансы быть успешным воином и выжить повысятся в разы.

Наша сила в единстве и преданности друг другу и Украине. Вместе нас не одолеть», – написал Сергей Стаховский.

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Сергей Стаховский российско-украинская война
Источник Instagram
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Комментарии 4
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Октавий Фландрийский
У меня такое чувство, что война всех устраивает, точнее не всех, а тех кто наживает на этом миллионы...При таком отношении да, всем придется брать в руки оружие, как в Германии в апреле 1945 года, вспоминаю фотографию древнего старика, сидящего в инвалидной коляске и стреляющего из фауст-патрона по советскому танку...Многие пока ошибочно умают, что можно пересидеть в теробороне или в ВУЗе, спрятавшись за липовыми медицинскими справками о катастрофическом состоянии здоровья... Давайте не забывать о том том, что в оркостане 90% зомбированного населения, страной управляют арессивные шизофреники и сумашедшие, мужиков призывного возраста в 8 раз больше чем у нас, жизнь своих солдат для них - ничто, запасов вооружения и боеприпасов для танков Т-34 - лет на 20 хватит... Так что правильно говорит Стаховский - учитесь воевать, пока не поздно и учите матчасть...
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-1
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Andr88
Если бы русские в самом начале захватили Украину с нами бы не церемонились .Было бы как в буче с каждым .Поэтому никакой жалости .убивать русских и вату везде 
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-1
⬆️
Ещё бы напомнил что Ростов-на-Дону  гитлеровцы брали 2 раза и в 1942 году это оказалось успешней.
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-1
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