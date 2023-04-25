Германия25 апреля 2023, 10:20 | Обновлено 25 апреля 2023, 10:34
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Бавария вскоре продлит контракт с Лукасом Эрнандесом
Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года
25 апреля 2023, 10:20 | Обновлено 25 апреля 2023, 10:34
76
0
Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес в ближайшие дни подпишет новый контракт с мюнхенским клубом.
Новое соглашение между 27-летним французом и «Баварией» будет рассчитано до 2027 года. Действующее истекает в июне 2024 года. Стороны достигли практически полной договоренности в переговорах.
В сезоне-2022/2023 Эрнандес провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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