Бавария вскоре продлит контракт с Лукасом Эрнандесом

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес в ближайшие дни подпишет новый контракт с мюнхенским клубом.

Новое соглашение между 27-летним французом и «Баварией» будет рассчитано до 2027 года. Действующее истекает в июне 2024 года. Стороны достигли практически полной договоренности в переговорах.

В сезоне-2022/2023 Эрнандес провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.