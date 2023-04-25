ФОТО. Американский теннисист в четвертый раз стал отцом

Американский теннисист Джон Изнер в четвертый раз стал отцом.

14 апреля его жена Мэдисон родила сына, которого назвали Чапел Ли.

Изнер и МакКинли поженились в декабре 2017 года. У пары уже есть дочь Хантер Грэйс и сыновья Джон Хоббс и Джеймс.

Отметим, что Изнер сейчас занимает 68-е место в мировом рейтинге. За свою карьеру Джон заработал более 22 миллионов долларов призовых, выиграл 16 титулов ATP и заходил в первую десятку мирового рейтинга.