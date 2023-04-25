ATP25 апреля 2023, 10:44 |
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ФОТО. Американский теннисист в четвертый раз стал отцом
У 37-летнего Джона Изнера очередное пополнение в семье
25 апреля 2023, 10:44 |
517
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Американский теннисист Джон Изнер в четвертый раз стал отцом.
14 апреля его жена Мэдисон родила сына, которого назвали Чапел Ли.
Изнер и МакКинли поженились в декабре 2017 года. У пары уже есть дочь Хантер Грэйс и сыновья Джон Хоббс и Джеймс.
Отметим, что Изнер сейчас занимает 68-е место в мировом рейтинге. За свою карьеру Джон заработал более 22 миллионов долларов призовых, выиграл 16 титулов ATP и заходил в первую десятку мирового рейтинга.
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