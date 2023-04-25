Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Американский теннисист в четвертый раз стал отцом
ATP
25 апреля 2023, 10:44 |
517
0

ФОТО. Американский теннисист в четвертый раз стал отцом

У 37-летнего Джона Изнера очередное пополнение в семье

25 апреля 2023, 10:44 |
517
0
ФОТО. Американский теннисист в четвертый раз стал отцом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Изнер

Американский теннисист Джон Изнер в четвертый раз стал отцом.

14 апреля его жена Мэдисон родила сына, которого назвали Чапел Ли.

Изнер и МакКинли поженились в декабре 2017 года. У пары уже есть дочь Хантер Грэйс и сыновья Джон Хоббс и Джеймс.

Отметим, что Изнер сейчас занимает 68-е место в мировом рейтинге. За свою карьеру Джон заработал более 22 миллионов долларов призовых, выиграл 16 титулов ATP и заходил в первую десятку мирового рейтинга.

По теме:
ФОТО. Клуб из Бразилии принял название и цвета Мариуполя
ФОТО. Костюк и Свитолина встретились на корте солнечного Мадрида
Зубков вернулся в общую группу Шахтера
Джон Изнер фото lifestyle рождение ребенка
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Титулы Свентек и Алькараса, трофей Олейниковой, сенсационный серб в Боснии
Теннис | 24 апреля 2023, 20:50 0
Титулы Свентек и Алькараса, трофей Олейниковой, сенсационный серб в Боснии
Титулы Свентек и Алькараса, трофей Олейниковой, сенсационный серб в Боснии

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Футбол | 24 апреля 2023, 19:40 15
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера

Кристиан Стеллини покидает клуб

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Футбол | 24.04.2023, 20:15
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
Футбол | 24.04.2023, 21:37
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
Ничейное классичное, Шовковский вместо Луческу, инфарктная победа Днепра-1
Футбол | 25.04.2023, 07:48
Ничейное классичное, Шовковский вместо Луческу, инфарктная победа Днепра-1
Ничейное классичное, Шовковский вместо Луческу, инфарктная победа Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Голевые ошибки Зинченко и Цыганкова: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Голевые ошибки Зинченко и Цыганкова: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
24.04.2023, 18:52 3
Футбол
КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке
КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке
24.04.2023, 23:10
Футбол
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
23.04.2023, 11:15 6
Снукер
Лига чемпионов. Челси уступил Барселоне, у Вольфсбурга с Арсеналом – ничья
Лига чемпионов. Челси уступил Барселоне, у Вольфсбурга с Арсеналом – ничья
24.04.2023, 05:12
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
24.04.2023, 16:15 25
Футбол
Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли
Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли
23.04.2023, 18:55
Бокс
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
23.04.2023, 08:32 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности