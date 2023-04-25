Даяна Ястремская – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире в Мадриде
25 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.
В финале квалификации украинка сразится против Юлии Грабер из Австрии (№92 WTA). Поединок состоится вторым запуском после матча Шмидлова – Бюрель. Ориентировочне время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
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