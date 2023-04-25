Даяна Ястремская – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В финале квалификации украинка сразится против Юлии Грабер из Австрии (№92 WTA). Поединок состоится вторым запуском после матча Шмидлова – Бюрель. Ориентировочне время начала матча – 13:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА