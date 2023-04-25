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  4. Даяна Ястремская – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 апреля 2023, 10:10 |
174
0

Даяна Ястремская – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации на турнире в Мадриде

25 апреля 2023, 10:10 |
174
0
Даяна Ястремская – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В финале квалификации украинка сразится против Юлии Грабер из Австрии (№92 WTA). Поединок состоится вторым запуском после матча Шмидлова – Бюрель. Ориентировочне время начала матча – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Юлия Грабер WTA Мадрид Даяна Ястремская смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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